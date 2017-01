Weitere Suchergebnisse zu "Zinn LME Rolling":

Hamburg (ots) - Achtsamkeit - ein Wort, das man in der letztenZeit immer wieder liest und hört. Aber was bedeutet es überhaupt? Undwie macht man das eigentlich, achtsam leben? In Happinez (2/2017, EVT19.01.) erklärt Molekularbiologe und Medizin-Professor Dr. JonKabat-Zinn, worauf sein wissenschaftlich fundiertes Programm zurStressbewältigung (MBSR), das er vor mehr als 35 Jahren entwickelte,basiert. "Wir können einen bewussten, intelligenten Umgang mit Stresserlernen und ihn in Grenzen halten. Hier setzt das achtwöchigeProgramm an", so der Achtsamkeits-Experte.Seine Achtsamkeitspraxis wird heute in der ganzen Welt gelehrt -anfangs stieß Kabat-Zinns Meditationstraining jedoch auf Skepsis:"Klar sahen mich manche zunächst als 'Mr.Weisheit-und-Mitgefühl-Inkarnation'. Da ich aber Forscher war und beieinem Nobelpreisträger gelernt hatte, gingen alle davon aus, dass ichweiß, was ich tue."Sein Achtsamkeitsprogramm ist leicht zu verstehen, aber nur mitregelmäßigem Üben auch spürbar umzusetzen: "Achtsamkeit ist keinModetrend, sondern eine Lebenseinstellung. Es ist die Kunst, sichdurch Meditation ganz im Hier und Jetzt zu befinden. Achtsamkeit istdie Kunst, bewusst zu leben. Für mich ist Achtsamkeit eineLiebesbeziehung mit dem Leben, mit der Schönheit unseres Seins." Eineder wichtigsten Erkenntnisse für die Entwicklung seines Programmslehrte ihn sein erster Meditationslehrer: " Es gibt kein ,da draußen'und kein ,da drinnen'. Kein Ausklinken. Kein Losgelöst-Sein. Vielmehrstehen wir in einer intensiven Beziehung zur Welt - und zwar in JEDEMAugenblick."Obwohl Jon Kabat-Zinn fest von der Wirksamkeit seines Programmsüberzeugt ist, bezeichnet er die Achtsamkeit nicht als Allheilmittel:"Danach suche ich auch nicht. Aber sie ist einzigartig, weil sie Ruhein die Hektik unseres Alltags bringt und uns hilft, besser mitStress, Ängsten, negativen Gefühlen oder auch mit Krankheitenumzugehen. Dadurch gewinnen wir Lebensfreude zurück, ja:Lebensqualität. Heute ist wissenschaftlich belegt, dass Meditationdie Architektur unseres Gehirns beeinflusst."Im Alltag lässt sich das Achtsamkeitstraining leicht einbauen,sagt dessen Erfinder: "Gemüsescheiden kann eine achtsame Erfahrungsein. Unkraut jäten. Duschen. Oder das Treppensteigen. Manchmal nehmeich zwei Stufen zugleich - dann merke ich es und gehe bewusst Stufefür Stufe. Dabei versuche ich, tief ein- und auszuatmen."Hinweis für die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der neuen Happinez (ab 19.Januar im Handel). Diese Meldung ist unter Quellenangabe "Happinez"zur Veröffentlichung frei.