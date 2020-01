"Achtsam durch den Tag - Rückenbelastungen gesund meistern!" - 19. Tag der Rückengesundheit am 15. März (FOTO)

Bremervörde (ots) - Achtsam sein und dem Rücken etwas Gutes tun - unter diesemMotto werden am Tag der Rückengesundheit am 15. März 2020 bundesweit vieleunterschiedliche Aktionen und Workshops angeboten. Denn wer sich bewusst auf denMoment konzentriert, lernt die Signale seines Körpers besser wahrzunehmen - undkann einem schmerzenden Rücken rechtzeitig vorbeugen. Bereits zum 19. Mal findetder Aktionstag als gemeinsame Initiative der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V.und des Bundesverbandes deutscher Rückenschulen (BdR) e. V. statt, um diePrävention der Volkskrankheit ins öffentliche Gedächtnis zu rufen. Auch indiesem Jahr veranstalten die beiden Vereine einen gemeinsamen Expertenworkshop.Gesundheitsbooster für unseren KörperDer diesjährige Tag der Rückengesundheit stellt den Begriff der Achtsamkeit inden Fokus. Aber was bedeutet das eigentlich genau und wie kann achtsamesVerhalten zu einem gesunden Rücken verhelfen?Wer achtsam ist, fokussiert sich auf das Jetzt und nimmt den eigenen Körper, denGeist und die direkte Umgebung deutlicher wahr. Zahlreiche Studien habenerwiesen, dass Achtsamkeitstraining bei psychischen Erkrankungen wieDepressionen oder Angststörungen helfen kann, da es Stress reduziert und dieZufriedenheit und Resilienz stärkt. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Dasgrößere Bewusstsein für die eigene Gesundheit hilft Schmerzpatienten, ihreBeschwerden zu lindern. Dazu zählen auch Rückenschmerzen. Eine falscheKörperhaltung und wenig Bewegung belasten Nacken, Schultern und Rücken. Werhingegen achtsam ist, kann seine Bewegungsmuster genau studieren und aktivverändern. So wird dem Rücken nachhaltig Gutes getan.Achtsam leben - so geht'sIn speziellen Kursen werden gemeinsam Übungen zur bewussten Konzentration aufden Augenblick durchgeführt. Aber auch in den Alltag lässt sich achtsamesVerhalten einfach integrieren. Ob beim Zähne putzen, spazieren oder derHausarbeit - hier kann man sich bewusst einen Moment nehmen und das eigeneBefinden reflektieren. Dabei helfen folgende Tipps:- Tief ein- und ausatmen: Wer sich auf die eigene Atmungfokussiert und mehrmals ruhig ein- und wieder ausatmet, kannleichter klare Gedanken fassen und sich auf sich selbstbesinnen.- Auf die Körperhaltung achten: Wie wir stehen, sitzen und liegenhat Einfluss auf unser Befinden. Deshalb bietet es sich an,einmal bewusst darauf zu achten, wie sich der Körper beiverschiedenen Haltungswechseln anfühlt. Das Ziel: Herausfinden,welche Bewegungen sich gut anfühlen.- Auf eine rückengerechte Umgebung achten: Ob zuhause, bei derArbeit oder unterwegs - mit den passenden Möbeln undGebrauchsgegenständen können wir unsere Rückengesundheit einfachunterstützen. Zu erkennen sind diese am unabhängigen Gütesiegel"Geprüft & empfohlen" der AGR für besonders rückenfreundlicheProdukte.- Zusatztipp: Achtsam leben und auf sich selbst zu achten ist einProzess. Nicht verzagen, wenn es nicht auf Knopfdruck klappt.Aktionstag 2020: Vielfältiges Programm und Experten-WorkshopsVorträge, Mitmachaktionen, Ausstellungen - in ganz Deutschland finden rund umden Tag der Rückengesundheit herum Veranstaltungen und Schnupperkurse statt.Interessierte erhalten dabei nicht nur detaillierte Informationen zum ThemaAchtsamkeit, sondern können auch direkt vor Ort Fragen stellen: Wie kannachtsames Leben dabei helfen, Rückenschmerz zu reduzieren? WelcheAchtsamkeits-Übungen können einfach in den Alltag integriert werden? Expertenaus Rückenschulen, Fitness-Zentren, Apotheken, AGR-zertifizierten Fachgeschäftenund anderen Gesundheitseinrichtungen stehen mit Rat und Tat zur Seite.Wer den Gesundheitszustand seines Rückens überprüfen lassen will, kann das amTag der Rückengesundheit beim "Spine Check" in einem Idiag Center oder einemPartner-Center der Firma BACKGROUND tun. Der Rückenscanner Idiag M360 wurde vonder AGR zertifiziert und überprüft die Haltung, Beweglichkeit und Stabilität desRückens. Das Ziel des Rückenchecks: Beschwerden vorbeugen und lindern. Kundenerhalten nach der Analyse Informationen und Empfehlungen zu den BereichenTherapie und Training, die Kosten für eine Untersuchung betragen 30 Euro.Auch beim Schuhhersteller Joya kann man seine Gesundheit überprüfen lassen: DieFirma bietet am 14. März, einen Tag vor dem Aktionstag, neben Fußdruckmessungenund Ganganalysen auch Rückenschmerzsensibilisierungen für Interessierte an.Wer am Tag der Rückengesundheit bares Geld auf Produkte mit dem AGR-Gütesiegelsparen will, erhält bei der TOGU GmbH mit dem Code "TOGU-TdR-20" 15% Nachlass,der Anbieter Flexi Sports rabattiert seine FLEXI-BARs um 15% mit dem Code"AGR0320".Eine Übersicht über alle Aktionen gibt es im Internet unter www.agr-ev.de/tdrExpertenworkshop in Leipzig als AuftaktveranstaltungZusätzlich veranstalten die Aktion Gesunder Rücken und der Bundesverbanddeutscher Rückenschulen in Zusammenarbeit mit dem Forum Gesunder Rücken - besserleben und dem Verband Physikalische Therapie am 07. März 2020 einenExpertenworkshop an der Sportwissenschaftlichen Fakultät der UniversitätLeipzig, der sich an Bewegungsfachkräfte richtet. Das Motto des Aktionstages,"Achtsam durch den Tag - Rückenbelastungen gesund meistern!" wird denTeilnehmern dort in Form zweier Vorträge und eines praxisnahen Workshop-Programmnäher gebracht.Über die AGRSeit genau 25 Jahren widmet sich die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. derPrävention und Therapie der Volkskrankheit Rückenschmerzen. Wichtiger Teil derArbeit ist die Vergabe des AGR-Gütesiegels "Geprüft & empfohlen", mit dembesonders rückenfreundliche Alltagsgegenstände ausgezeichnet werden können.Weiterführende Informationen zum Gütesiegel gibt es unterwww.ruecken-produkte.de.Kurz und bündigBereits zum 19. Mal findet am 15. März 2020 der Tag der Rückengesundheit statt.Initiiert und organisiert von der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. und demBundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V. wird in diesem Jahr das Motto"Achtsam durch den Tag - Rückenbelastungen gesund meistern!" behandelt. Im Fokusstehen der achtsame Umgang mit sich selbst und das Leben im Moment - dennachtsames Handeln kann Rückenschmerzen effektiv vorbeugen. Rund um den 15. Märzfinden deutschlandweit zahlreiche Aktionen, Infoveranstaltungen undPraxisworkshops statt. Auf www.agr-ev.de/tdr findet sich alles Wissenswerte zumdiesjährigen Motto und dem Aktionstag selbst.Weiteres Bild- und Textmaterial finden Sie unter:https://www.lifepr.de/boxid/784157Pressekontakt:Detlef DetjenGeschäftsführer Aktion Gesunder Rücken e. V.Stader Str. 627432 BremervördeMail: Detlef.Detjen@agr-ev.deInternet: www.agr-ev.deTelefon: 04761/926 358 311Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/104263/4505341OTS: Aktion Gesunder Rücken e. V.Original-Content von: Aktion Gesunder Rücken e. V., übermittelt durch news aktuell