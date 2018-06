Die Achtelfinals live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Zwei Achtelfinalspieltage stehen am Sonntag, 1. Juli, und Montag,2. Juli 2018, live auf dem Programm des ZDF.Los geht es am Sonntag, 1. Juli 2018, um 15.10 Uhr. ModeratorOliver Welke und Experte Oliver Kahn begrüßen die Zuschauer ausBaden-Baden zu "ZDF WM live". Pünktlich zum Anpfiff der erstenAchtelfinalbegegnung des Tages meldet sich Live-Reporter OliverSchmidt um 16.00 Uhr aus dem Moskauer Stadion. Um 18.00 Uhr folgenHighlights, Analysen, Interviews aus dem Studio in Baden-Baden. ZuGast ist der ehemalige spanische Nationalspieler Gaizka Mendieta.Ab 19.30 startet die Vorberichterstattung zum Abendspiel Kroatiengegen Dänemark, das Martin Schneider ab 20.00 Uhr live aus NischniNowgorod kommentiert. Nach dem "heute journal" gibt es um 22.00 Uhrbei "ZDF WM live" in kompakter Form noch einmal die Höhepunkte,Analysen und Interviews zu den beiden Achtelfinalspielen desSonntags.Auch am Montag, 2. Juli 2018, erwartet die ZDF-Zuschauer ab 15.05Uhr ein ähnlicher Sendeablauf. Auf dem Programm steht zunächst daslateinamerikanische Duell Brasilien gegen Mexiko. Béla Réthykommentiert live ab 16.00 Uhr aus Samara. Gast im Studio ist derehemalige brasilianische Nationalspieler und Bundesligaprofi ZéRoberto. Am Abend folgt das Achtelfinalspiel Belgien gegen Japan.Live-Reporterin in der Arena von Rostow am Don ist Claudia Neumann.Oliver Welke und Oliver Kahn führen die ZDF-Zuschauer bis 22.30 Uhrdurch den neunten ZDF-WM-Sendetag.https://presseportal.zdf.de/pm/die-fifa-fussball-wm-2018-live-im-zdf/http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell