Achte Auflage der Lotterie Silvester-Millionen startet (FOTO)

Stuttgart (ots) -Volltreffer zum Jahresende! Bei keiner anderen Lotterie derStaatlichen Toto-Lotto GmbH ist die Chance auf einen Millionengewinnso groß wie bei den Silvester-Millionen. Die Lose der achten Auflagesind ab sofort exklusiv in Baden-Württemberg erhältlich.22 Baden-Württemberger wurden dank der Silvester-Lotterie schon zuMillionären. Am 31. Dezember kommen vier neue Glückspilze hinzu, diesich über einen Gewinn von genau 1 Million Euro freuen dürfen.Zusätzlich zu den Spitzentreffern umfasst der Gewinnplan fünf Mal100.000 Euro, 1.000 Mal 1.000 Euro und 50.000 Mal zehn Euro. DieWahrscheinlichkeit auf den Spitzengewinn liegt bei 1 zu 250.000 jeLos. Die Chance, Millionär zu werden, ist bei keinem anderenSpielangebot der Staatlichen Toto-Lotto GmbH vergleichbar groß. DieLose sind in den baden-württembergischen Lotto-Annahmestellen zumPreis von zehn Euro erhältlich. Die Lotterie ist auch im Internetunter www.lotto-bw.de und über die offizielle LottoBW-App verfügbar.Das Spielprinzip der Silvester-Millionen ist einfach: Aus demNummernbereich 000000 bis 999999 wird nach dem Zufallsprinzip eineNummer ermittelt. Diese Nummer wird auf die Spielquittung aufgedrucktund dem Tipper ausgehändigt. Jede Losnummer wird nur einmal vergeben.Sind alle Losnummern von 000000 bis 999999 im Rennen, ist dieLotterie ausverkauft. Der Annahmeschluss ist am 31. Dezember um 14:00Uhr. Die Ziehung der Gewinnzahlen findet unter notarieller Aufsichtin der Stuttgarter Lotto-Zentrale statt. Alle Losnummern, auf die einGewinn entfallen ist, wird Lotto Baden-Württemberg am frühenSilvesterabend unter www.lotto-bw.de veröffentlichen.