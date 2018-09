Acht Sprachtalente gewinnen Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Bonn (ots) - Die Sieger des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen stehenfest: Acht Schülerinnen und Schüler setzten sich in Mannheim imFinale durch. Wie das bundesweite Talentförderzentrum Bildung &Begabung am Montag in Bonn weiter mitteilte, gab es außerdem elfzweite und neun dritte Plätze.47 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland und von deutschenAuslandsschulen hatten im Finale ihr Können in Gruppendiskussionenund Einzelgesprächen unter Beweis gestellt. In derWettbewerbskategorie SOLO PLUS waren 2018 insgesamt 414 Teilnehmerder Klassen 10 bis 13 an den Start gegangen.Das sind die acht Schülerinnen und Schüler, die den ersten Platzerreichten: Sophie Ambrosat (Mecklenburg-Vorpommern), Isa JohannaBegemann (Niedersachsen), Alissa Fock (Bayern), Djamila Hiller(Sachsen), Leonard Hohaus (Italien), Julian Hösl (Bayern), KarminMarhaba (Hessen) und Mark Wendt (Baden-Württemberg)."Die Teilnehmer waren in allen drei geforderten Disziplinenbeeindruckend: Fremdsprachen, Sachkenntnisse und Kommunikation. Undjeder der Teilnehmer in gleich mehreren Fremdsprachen", sagteBernhard Sicking, Leiter des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen. Fastdreiviertel der Teilnehmer waren mit drei oder vier Sprachenangetreten, gefordert waren zwei.Die Bundessieger werden in die Förderung der Studienstiftung desdeutschen Volkes aufgenommen. Weitere Gewinne sind Sach- undGeldpreise sowie Sprachreisen. Finalrunde und Preisverleihung wurdenunterstützt von der Klaus Tschira Stiftung, der Dietmar Hopp Stiftungund der Heinrich-Vetter-Stiftung, die auch einen Sonderpreis für dasbeste Event-Video auslobte.Bei dem Wettbewerb des bundesweiten Talentförderzentrums Bildung &Begabung sind Sprachgewandtheit, interkulturelles Wissen undKreativität gefragt. Bereits seit 1979 fördert er junge Leute, diefremde Sprachen und Kulturen auf neue Art entdecken wollen. Schüler,die bei der nächsten Runde des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen dabeisein möchten, können sich noch bis zum 6. Oktober 2018 anmelden. ZurAuswahl stehen die Kategorien SOLO (Klasse 8 bis 13) und TEAM (Klasse6 bis 10). Infos und Anmeldung unter:www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.deÜber Bildung & BegabungBildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und derLänder. Mit Wettbewerben und Akademien helfen wir Jugendlichen, ihreStärken zu entdecken - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehenoder aus welcher Kultur sie stammen. Mit Informationen undWeiterbildungsangeboten unterstützen wir Schüler, Eltern und Lehrer.Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderersind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und dieKultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.www.bildung-und-begabung.deMedienkontakt Bildung & Begabung:Nikolaus Sedelmeier, Tel. 0228/95915-62E-Mail: presse@bildung-und-begabung.deOriginal-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell