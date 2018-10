Acht Jahre ohne Verkehrstote: DEKRA Vision Zero Award 2018 für Stadt Bad Homburg (FOTO)

Stuttgart (ots) -- Ziel von null Verkehrstoten wird in Städten immer wieder erreicht- Interaktive Karte unter www.dekra-vision-zero.com- Stadträtin: "Bürgerinnen und Bürger nehmen umsichtig am Verkehrteil"Acht Jahre in Folge ohne einen einzigen tödlichen Unfall imInnerorts-Verkehr: Für diesen Erfolg ist die hessische Stadt BadHomburg mit dem DEKRA Vision Zero Award 2018 ausgezeichnet worden.Die international führende Sachverständigenorganisation vergibt denPreis zum dritten Mal. Die Preisträgerstadt wurde im Rahmen des DEKRAJahresempfangs in Brüssel bekanntgegeben."Mehr als 25.000 Menschen kamen im vergangenen Jahr in der EU beiVerkehrsunfällen ums Leben. Jeder dieser Getöteten ist einer zu viel.Doch das Ziel von null Verkehrstoten ist keine Utopie - das beweisendie Preisträger unseres DEKRA Vision Zero Awards regelmäßig", soDEKRA Vorstandschef Stefan Kölbl bei der Übergabe derprestigeträchtigen Auszeichnung. "Auch wenn die Vision Zero insgesamtnoch längst nicht Realität ist: In vielen Städten Europas ist sieheute schon Wirklichkeit. Die Anstrengungen müssen weitergehen, umdem Ziel auch in anderen Städten und außerhalb der urbanenLebensräume immer näher zu kommen."Bad Homburgs Stadträtin Lucia Lewalter-Schoor, die den Preisentgegennehmen wollte, konnte wegen des großen Polizeieinsatzes amKölner Hauptbahnhof kurzfristig nicht an der Veranstaltungteilnehmen. Sie erklärte zur Auszeichnung: "Ich freue mich sehr überdiesen Preis. Verdient haben ihn eigentlich die Bad HomburgerBürgerinnen und Bürger; schließlich sind sie es, die umsichtig amVerkehr teilnehmen. Die Auszeichnung von DEKRA bestätigt uns auch,dass die Verkehrsplaner, die Straßenverkehrsbehörde und die Polizeiin unserer Stadt effektiv und zielorientiert zusammenarbeiten."Die DEKRA Unfallforschung wertet für die interaktive Weltkarteunter www.dekra vision zero.com kontinuierlich die jeweils neuestenverfügbaren Unfallstatistiken aus. Für viele Länder Europas sowie dieUSA und Japan verzeichnet die Karte diejenigen Städte mit mehr als50.000 Einwohnern, die seit 2009 in mindestens einem Jahr das Zielvon null Verkehrstoten erreicht haben. Die Stadt Bad Homburg hatknapp 54.000 Einwohner.Pressekontakt:Wolfgang SiglochDEKRA KonzernkommunikationTel. 0711.7861-2386wolfgang.sigloch@dekra.comOriginal-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuell