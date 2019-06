Acht Hochschulen wollen gewinnen - Rekordteilnehmerfeld bei fünfter Auflage der Sportabzeichen-Uni-Challenge (FOTO)

Obernkirchen (ots) -Am 18. Juni ist es soweit. Mit der TU Darmstadt und der LeibnizUniversität Hannover haben gleich zwei Unis Chancen auf ihren drittenTitel, wenn die vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und derKrankenkasse BKK24 ausgerufene Sportabzeichen-Uni-Challenge 2019ausgetragen wird.Die Titelverteidiger aus Darmstadt könnten mit dem dritten Sieg inFolge den Hattrick perfekt machen. Doch Hannover wünscht sich nichtsmehr, als den Dauerrivalen endlich zu schlagen. Fragt sich, ob am 18.Juni nicht vielleicht ein lachender Dritter einen Überraschungscouplanden kann.Die Humboldt-Universität zu Berlin und die Universität Leipzighaben sich nach ihrer Premiere im vergangenen Jahr hohe Zielegesteckt. Mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ist einstarker Newcomer dabei und die Universität Vechta, die vom großenZusammenhalt aller Uni-Angehörigen lebt, kehrt mit einer von Grundauf renovierten Sportanlage und neuer Tartanbahn ins Rennen zurück.Die Universität Paderborn will das Feld von hinten aufrollen undunbedingt besser abschneiden als 2018, wo sie letzte wurde. Die TUBraunschweig möchte ihren vierten Platz verteidigen oder sogar nochübertreffen.Top motiviertUm möglichst viele Studierende, Beschäftigte und Alumni zumotivieren, bei der Sportabzeichen-Uni-Challenge mitzumachen, habensich die Hochschulen in diesem Jahr wieder prominente Sportlerinnenund Sportler als Unterstützung ins Boot geholt.In Berlin wird Annika Schleu für die HU auf Punktejagd gehen. DieModerne Fünfkämpferin ist bei den Olympischen Spielen in Rio deJaneiro 2016 auf Platz vier gelandet. Darmstadt bietet alsTitelverteidiger gleich drei Botschafter für dieSportabzeichen-Uni-Challenge auf: Sportgymnastin Alicia Höhn undMyron de Vaned, der American Football spielt, erhalten Verstärkungvon Judoka Andreas Höhn. Für Vechta kämpft Volleyballerin Sina Albersvom VfL Oythe aus der 2. Bundesliga um wichtige Punkte.Für Halle geht der dreifache Weltrekordhalter im Schwimmen PaulBiedermann an den Start. Er sieht gute Chancen für seine Uni: "Wennman neu dabei ist, also als Underdog an den Start geht, ist man immerfür eine Überraschung gut!"In Hannover ist Kevin Götz, Wasserballer bei denWassersportfreunden von 1898 Hannover (Waspo 98 Hannover) schongesetzt. Den Titel als Sieger der Herzen hat die Leibniz Uni sichbereits im Vorfeld gesichert: Sie öffnet dieSportabzeichen-Uni-Challenge in diesem Jahr als erste Hochschuleüberhaupt für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Handicap.Botschafter der Kampagne ist Julien Krüger, vom kaufmännischenGebäudemanagement. Die Initiative dafür ging von Kevin Kitsch aus,der im Bereich Hochschulsport die neue Projektstelle Inklusionssportinnehat.Führung! Aufholjagd! Endspurt!An allen acht Hochschulen gehen die Studierenden bestensvorbereitet an den Start. Sie haben vorab gezielt für das DeutscheSportabzeichen trainiert, besonders die Disziplinen, die bei derUni-Challenge am 18. Juni zwischen 16 und 19 Uhr gewertet werden. DieErgebnisse im Hoch- und Weitsprung, beim Kugelstoßen, Werfen, imSprint- und Ausdauerlauf sowie im Seilspringen bringen jeweils einbis drei Punkte, je nachdem ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieNorm für das Deutsche Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Goldschaffen.Wenn die Sportabzeichen-Uni-Challenge um Punkt 19 Uhr zu Endegeht, dann beginnt das Warten auf das Endergebnis und dieEntscheidung, wer 2019 den Titel als "Sportlichste UniversitätDeutschlands" tragen darf. Während der gesamten Challenge sorgen ab16 Uhr Live-Schalten zwischen den Unis mit Radiomoderator AndreasKuhnt alle 30 Minuten für Herzklopfen und Aufholjagden. Natürlichumso mehr, je näher die Entscheidung rückt.Für den Gewinner schüttet die Krankenkasse BKK24 eine Siegprämievon 1.600 Euro aus. Außerdem gibt es einen Engagement-Preis für diedrei Unis, die im Verhältnis zur Zahl ihrer Studierenden die meistenPunkte erzielen. So haben auch kleinere Unis eine faire Chance, sichbei der Sportabzeichen-Uni-Challenge auszuzeichnen. Insgesamt fördertdie BKK24 den Hochschulsport über die fünfteSportabzeichen-Uni-Challenge mit 9.500 Euro. Keine Uni geht leer aus.Die BKK24 setzt sich mit der Gesundheitsinitiative "Länger besserleben." für Prävention und Gesundheitsförderung ein. Als NationalerFörderer unterstützt die Krankenkasse das Deutsche Sportabzeichen undmöchte mit der Sportabzeichen-Uni-Challenge nachhaltigeTrainingsanreize setzen.(Quelle: TaTenTeam)Pressekontakt:Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Lars Engels, AgenturTaTenTeam, unter le@tatenteam.de oder 0177 214 35 95Original-Content von: BKK24, übermittelt durch news aktuell