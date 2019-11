Acht E-Scooter im ADAC Test / Qualität hat auch bei E-Tretrollern ihren Preis

München (ots) -Fast sechs Monate nach der Zulassung von E-Scootern gibt es jenseits derSharing-Fahrzeuge zunehmend Modelle mit Straßenzulassung für den privatenGebrauch. Wie gut diese Modelle sind und ob die teils deutlichenPreisunterscheide gerechtfertigt sind, hat der ADAC nun an acht verfügbarenModellen getestet. Das Ergebnis: Hochpreisige E-Scooter bieten tatsächlich mehrSicherheit, Fahrkomfort und Ausstattung.Für den Vergleichstest wurden acht E-Tretroller zwischen 550 und 2400 Euro aufHandhabung, Komfort, Fahreigenschaften und vor allem Fahrsicherheit untersucht.Dabei konnten sich die drei teuersten Modelle auch die drei vordersten Plätzesichern. Testsieger mit dem ADAC Urteil "gut" (1,9) ist der teuerste Roller imTest, der X2 City von BMW (Preis: 2.399 Euro). Er konnte durch seine guteVerarbeitung und die besten Ergebnisse im Sicherheitstest überzeugen. Das hoheEigengewicht und die gewöhnungsbedürftige Antriebssteuerung durch ein Fußpedalhaben allerdings die Bestnote verhindert. Weitere drei Roller konnten ebenfallsmit "gut" im ADAC Test abschneiden. (Egret-Ten V4 mit der Note 2,0, Metz Mooverund IO-Hawk Exit-Cross mit 2,5). Im Mittelfeld haben die ADAC Tester dreiScooter im Preissegment zwischen 1250 und 550 Euro mit befriedigend bewertet.Auf dem letzten Platz findet sich einer der günstigsten Roller im Test: DerMoovi ES145 (Preis: knapp 800 Euro). Zu kleine Räder und ein Klappmechanismusmit viel Spiel lassen nur eine instabile Fahrweise zu, und wegen der schwerdosierbare Vorderradbremse ist das Unfallrisiko hoch. Beim Überfahren desBordsteins versagte der Klappmechanismus und im Dauertest kam es zum Bruch derVorderradfederung - damit erhält dieser Roller nur die Note "mangelhaft".Blinker hatte aktuell keiner der getesteten Tretroller, aber um beim Anzeigender Fahrrichtung nicht instabil zu werden, sollte die Hand nicht vom Lenkergenommen werden. Richtungsänderungen mit dem Fuß anzuzeigen, ist allerdingsnicht rechtsgültig. Der ADAC fordert die Hersteller auf, die Scooter zukünftigmit Blinkern auszustatten, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Wer sichaktuell einen E-Scooter kaufen möchte, sollte darüber hinaus auf ausreichendgroßen Räder achten. Der aktuelle Test hat gezeigt, dass sie eine stabilereFahrweise und mehr Sicherheit garantieren. Ein weiterer Sicherheitsgewinn sindhydraulische Bremsen an Vorder- und Hinterrad. Sie bringen den Fahrer schnellerund sicherer zum Stehen.Außerdem sollten sich Käufer über die Reichweitenangaben der Herstellerinformieren. Diese sind je nach Hersteller und Modell sehr unterschiedlich(zwischen 20 und knapp 50 Kilometer) und weichen teils drastisch von dentatsächlichen Werten ab. Auch die mögliche Zuladung ist nicht unwichtig, so kannder IO Hawk Sparrow nur 88 Kilogramm tragen, der BMW X2 City hingegen 129. Vorallem sollte aber das Eigengewicht des E-Scooters beim Kauf berücksichtigtwerden. Denn die Tretroller können und sollen auch Pendler auf der sogenannten"letzten Meile" unterstützen. Damit dies gelingt, müssen die Roller aber auchgut zu transportieren sein. Ein geringes Eigengewicht und ein einfacherKlappmechanismus sind dabei essentiell. Im aktuellen Test waren zwei Roller mitüber 20 Kilo dabei, für einen Transport in Bus und Bahn eindeutig zu viel.Pressekontakt:ADAC KommunikationKatharina LucàT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell