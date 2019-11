Die Achse der Moderne - Auf den Spuren von De Stijl (FOTO)

Köln (ots) -In den Niederlanden hat die Künstlergruppe De Stijl Spuren hinterlassen - eineReise von West nach Ost verleiht Einblicke in ihre VisionenUngewohnt puristische Entwürfe mit abstrakten geometrischen Figuren undPrimärfarben sind das Erkennungszeichen von De Stijl. Schon bald nach ihrerGründung im Jahr 1917 hat die niederländische Künstlergruppe derfortschreitenden Moderne in aller Welt ihren Stempel aufgedrückt. In denNiederlanden haben die Maler, Architekten und Kunsttheoretiker derweil einenbleibenden Eindruck hinterlassen.So wird eine Reise von West nach Ost für Fans von Piet Mondrian, GerritRietveld, Theo van Doesburg und Konsorten zu einer stimmigen Themenroute.Kernbestandteil sind neben Museen, Geburtshäusern und Wirkungsstätten aucharchitektonische Eigenentwürfe, die sowohl geographisch wie auch inhaltlicheeinen roten Faden bilden. Dabei ist heute deutlich mehr zu sehen, als noch zuBeginn der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag von De Stijl.Als Startpunkt drängt sich im äußersten Westen des Landes Den Haag auf, wo dasStädtische Kunstmuseum mit mehr als 300 Werken die weltweit größte Sammlung ausdem Atelier von Piet Mondrian besitzt. Darunter befindet sich mit »VictoryBoogie Woogie« auch eines der ultimativen Schlüsselwerke von De Stijl.//InformationenKunstmuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag (ehemalsGemeentemuseum), Tel. 0031 70 338 11 11, www.kunstmuseum.nl, Di-So 10-17 UhrWiedereröffnung mit NeuerwerbungAngefangen hatte alles nur 20 Kilometer nordöstlich in der Nachbarstadt Leiden,wo Theo van Doesburg mit der Zeitschrift »De Stijl« eine Art Manifest für denAufbruch in ein neues Zeitalter aufgelegt hat. Seine rasante Entwicklung zumRevolutionär zeichnet das nahe Museum De Lakenhal nach, indem es das figurativeFrühwerk den immer abstrakter werdenden Arbeiten aus den 1920er Jahrengegenüberstellt. Prunkstück des am 15. Juni 2019 nach umfangreichenSanierungsarbeiten wiedereröffneten Hauses ist das 2017 neu erworbene Bild»Kontra-Komposition VII«.//InformationenMuseum De Lakenhal, Oude Singel 32, 2312 RA Leiden, Tel. 0031 71 516 53 60,Di-So 10-17 Uhr, www.lakenhal.nlArchitektonisches WeltkulturerbeWeiter geht es 55 Kilometer östlich in Utrecht. Mit dem Rietveld-Schröder-Hausgenießt der Entwurf eines Künstlers der Bewegung hier sogar den Status desUNESCO-Weltkulturerbes. Wer die modernistische Bau-Ikone besucht hat, kann seinWissen über den Architekten und Designer Gerrit Rietveld im Centraal Museumvertiefen. Zu den Exponaten gehört mit dem »Rotblauen Stuhl« ein Designobjekt,das wie die dreidimensionale Version eines De-Stijl-Gemäldes anmutet.//InformationenRietveld Schröder Huis, Prins Hendriklaan 50, 3583 EP Utrecht, Tel. 0031 30 23623 53, www.rietveldschroderhuis.nl, Di-So 11-17 Uhr, Apr-Okt Fr bis 21 Uhrwww.centraalmuseum.nlMit dem Rad zu Mondrians GeburtshausDas nächste Highlight befindet sich in Amersfoort, wo Piet Mondrian 1872 dasLicht der Welt erblickt hat. In seinem Geburtshaus in der Kortegracht locktheute das Museum Mondriaanhuis Die Entfernung nach Utrecht ist mit 23 Kilometernso gering, dass 2017 eine 23 Kilometer lange »De Stijl Fietsroute« eingerichtetwurde. Unterwegs greifen zehn Skulpturen von Boris Teggelen das Thema aufspielerische Weise auf.//InformationenMondrianhuis, Kortegracht 11, 3811 KG Amersfoort, Tel. 0031 33 46 00 170,www.mondriaanhuis.nl, Di-So 11-17 UhrInfos zur Radroute unter: http://ots.de/M8z2MSKunst im NationalparkWeiter geht es in den 40 Kilometer östlich gelegenen Nationalpark Hoge Veluwe.Hier befindet sich mitten im Wald das nach Mäzenin Helene Kröller-Müllerbenannte Museum, zu dessen Sammlung eine große Vielzahl von Werken desDe-Stijl-Mitglieds Bart van der Leck gehört. Prunkstück ist einwiederaufgebauter Pavillon den Gerrit Rietveld 1955 für eineSkulpturenausstellung entworfen hat. Das Bauwerk entfaltet durch seine extremhorizontale Ausrichtung und seine auffällige Lichtdurchlässigkeit einestilprägende Wirkung.//InformationenKröller-Müller Museum, Houtkampweg 6, 6731 AW Otterlo, Tel. 0031 318 59 12 41,Di-So 10-17 Uhr, krollermuller.nl &https://krollermuller.nl/en/gerrit-rietveld-rietveld-pavilion-1Östlicher EndpunktIhren östlichen Endpunkt findet die Achse der Moderne in Winterswijk, woMondrian im Alter von acht bis 20 Jahren gelebt hat. Das Museum Villa Mondriaanpräsentiert im ehemaligen Wohnhaus vor allem das gegenständliche Frühwerk. Dabeiprofitiert es von einer Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum in Den Haag, daswechselnde Exponate aus seinen Beständen zur Verfügung stellt.//InformationenMuseum Villa Mondriaan, Zonnebrink 4, 7101 NC Winterswijk, Tel. 0031 543 51 5400, villamondriaan.nl (so wird der Name des Künstlers auf Niederländischgeschrieben), Nov-März Fr-So 11-17, sonst Di-So 11-17 UhrPapageien in FrieslandBliebe noch ein optionaler Ausflug in den Norden des Landes: Im friesländischenDrachten wurde Theo van Doesburg in den 1920er Jahren zur Gestaltung einerWohnsiedlung eingeladen. Insgesamt 16 Häuser stattete er mit dencharakteristischen Primärfarben von De Stijl aus, was den Domizilen in derTorenstraat den dauerhaften Spitznamen Papageiensiedlung bescheren sollte. DieZeit indes war für das kühne Design noch nicht reif - und so wurdenFensterrahmen, Türen und Dachkanten schon bald wieder übermalt. Mittlerweileallerdings konnten viele Häuser in ihren Originalzustand zurückversetzt werden.Dabei dient das Van Doesburg-Rinsema-Huis seit März 2019 als Museumshaus, wo dasMuseum Drachten freitags und samstags Führungen organisiert. In seinenAusstellungsräumen überrascht das Haus mit weiteren Referenzen an De Stijl.//InformationenMuseum Drachten, Museumplein 2, 9203 DD Drachten, Tel 0031 512 51 56 47,www.museumdrachten.nl, Di-So 11-17 Uhr, die Museumswohnung (Torenstraat 3) istFr-So von 13.30-17 Uhr geöffnet.Weitere Informationen: www.holland.com/mondrianunddestijl