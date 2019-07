Achmin Matzke: US-Rallye „The trend is your Friend und es läuft weiter“ – DAX: „keine Trendwende in Sicht“

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Achim Matzke, Commerzbank: "Mit Blick auf die technische Sicht haben wir einen relativ simplen Aufwärtstrend an den US Börse. The trend is your Friend und es läuft weiter. Das Jahr vor den US-Präsidentschaftswahlen ist in der Regel ein gutes Börsenjahr." Im Gegensatz zum DAX: "Bei den Sektoren Chemie und Automobil gibt es Fragezeichen. Es gibt Konjunkturängste. Wir sehen aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung