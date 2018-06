Achieve Life Sciences: Die nächste explosive Tradingchance

Weitere Suchergebnisse zu "Achieve Life Science":

Nach +500%-Kursgewinn mit unserem letzten Tradingtipp Akers Biosciences zu Beginn des Jahres steht aus unserer Sicht nun auch die Aktie von Achieve Life Sciences (WKN: A2JMW8) in den Startlöchern, um gewaltige Kurssprünge zu vollziehen. Wir sind randvoll eingedeckt und spekulieren vorerst auf kurzfristige Tradinggewinne.

Während die SD-Community den Start unseres hochexklusiven No Brainer Clubs kaum noch erwarten kann, dürfte Achieve Life Sciences einmal mehr unter Beweis stellen, wie wichtig an der Börse das Handeln auf Basis von Informationsvorsprüngen ist. Bei Achieve Life Sciences sprechen gleich eine ganze Reihe von Indikatoren für einen lohnenswerten Einstieg zu aktuellen Kursen um die 3,50 USD.

Handelsvolumen explodiert – ein Vorbote

Mit aktuell rund 4 Millionen USD an gehandeltem Aktienvolumen wird das Achieve-Papier heute so intensiv getradet wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Verrückt, denn das ist bereits mehr als die Hälfte der gesamten derzeitigen Marktkapitalisierung von etwa 7 Millionen USD.

Unsere These: Hier wird nach der zu Beginn der Woche abgeschlossenen, überzeichneten Kapitalerhöhung ein Mega-Run vorbereitet, wie wir ihn zuletzt nicht nur bei besagter Akers Biosciences (+500%), sondern auch bei unserem „No Brainer“ Heat Biologics (+130%) gesehen haben. Auch in diesen Fällen war den Kursanstiegen jeweils eine größere Kapitalmaßnahme sowie ein auffällig erhöhtes Handelsvolumen vorausgegangen, bevor letztendlich alle Leinen gelöst wurden.

Fakt ist: Achieve verfügt nach der Kapitalerhöhung (13,8 Millionen USD zum Preis von 4 USD je Aktie!) über eine so hohe Liquidität wie noch nie zuvor und steht mit dem Start einer für dieses Jahr geplanten, entscheidenden Phase-3-Studie in den USA vor dem bis dato wichtigsten Meilenstein der Unternehmensgeschichte.

Phase 3 sorgt für Value-Boost – Milliardenmarkt voraus

Wenn der Produktkandidat Cytisine als Rauchentwöhnungsmittel in die US-amerikanische Phase 3 eintritt, bedeutet das einen riesigen Value-Hebel. Tatsächlich ist das Asset ein potenzieller Game Changer auf einem Milliardenmarkt, der aktuell noch von Pfizers Chantix (in Europa „Champix“) beherrscht wird.





Mit Richard Stewart, unter anderem Co-Founder und Ex-CEO von Amarin, sitzt bei Achieve ein Kapitalmarkt- und Pharmaprofi am Ruder, der wissen dürfte, dass es für das Unternehmen jetzt auch auf eine positive Kursentwicklung ankommt, um nicht nur die jüngsten Investoren bei der Stange zu halten, sondern vor allem auch neue im Rahmen des kommenden Pivotal Trials zu begeistern.

Klar ist: Sicherheit und Effektivität von Cytisine wurden in nicht-amerikanischen Studien schon eindrucksvoll nachgewiesen, unter anderem in einem Phase-3-Trials in Europa und Neuseeland mit circa 2.000 Patienten. In Osteuropa ist der Wirkstoff bereits seit langem erfolgreich am Markt.

Für einen aussichtsreichen Chantix-Konkurrenten in Phase 3 dürften sich eine ganze Reihe von Pharmakonzerne interessieren, zumal das Pfizer-Produkt aufgrund eines hohen Preises und unerwünschter Nebenwirkungen viel negative Presse erfährt.





Das wird knallen!

Lange Rede, kurzer Sinn: Einer Bewertung von etwa 7 Millionen USD stehen bei Achieve aktuell Cashreserven von vermutlich über 15 Millionen USD sowie ein Late-Stage-Asset mit Blockbuster-Chance gegenüber.

Dass durch die Wandlung ausgegebener Vorzugsaktien noch weitere knapp 2,3 Millionen Stammaktien hinzukommen und die Aktionäre verwässern könnten, macht da kaum Unterschied. Ebenso wenig stören uns die frisch verteilten Warrants. Diese könnten noch einmal bis zu 3,45 Millionen Stammaktien generieren, würden dafür aber auch erneut 13,8 Millionen USD in die Kasse fließen lassen. Ein Grund mehr für das Management, für hohe Kurse zu sorgen und die Warrantholders zur Ausübung zu bewegen.

Bei überschaubaren circa 3 Millionen USD Cashburn pro Quartal ist das Unternehmen finanziell nun jedenfalls erstmal aus dem Schneider und kann sich voll und ganz der Geschäftsentwicklung inklusive dem potenziell transformierenden Phase-3-Start widmen. SD-Leser sind wie immer nahe Tiefstkursen mit von der Partie.

Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien der hier besprochenen Unternehmen und hat die Absicht, diese – auch kurzfristig – zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Bitte beachten Sie unseren vollständigen Haftungsausschluss.