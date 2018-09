Achieve Life Sciences: +87,9% in drei Tagen nach NBC-Tipp

Vergangenen Montag kündigten wir den potenziellen Nachfolger der +300%-Rakete Amarin (WKN: A0NBNG) an. NBC-Mitglieder bekamen daraufhin eine Eilmeldung serviert, in der wir empfahlen, die Aktie von Achieve Life Sciences (WKN: A2JMW8) innerhalb einer Kaufzone bis 2,75 USD zu erwerben. Der nächste Volltreffer.



Erste Stücke nach unserem Tipp zum Wochenbeginn wanderten zum Preis von 2,57 USD über die Tresen. Heute knallt das Papier unter riesigen Umsätzen zeitweise bis auf 4,83 USD in die Höhe – ein Plus von 87,9% in drei Tagen für NBC-Mitglieder! Die Aktie von Achieve reiht sich damit nahtlose in die NBC-Erfolgsstories ein, die teilweise schon jetzt für hohe Prozente in kürzester Zeit sorgten. Weitere „No Brainer“ befinden sich auf der Startrampe und stehen kurz vor der großen Zündung.

No Brainer-Prozente bereits erreicht – jetzt umschichten?

„Vorerst setzen wir (…) auf zuverlässige No Brainer-Prozente in Höhe von 20-50% bis Jahresende, die sich durch kommende News, den neuen Quartalsbericht und einen überfälligen Rebound ergeben“, schrieben wir in unserer Eilmeldung.

Auslöser der heutigen Dynamik ist eine Meldung des Unternehmens, wonach aktuelle Studienergebnisse zu einer neuen Cytisin-Formel und einer höheren Dosierung des Rauchentwöhnungs-Wirkstoffs die kommenden Trials der Phase 2b und 3 unterstützen.

Tatsächlich wurde bei der Achieve-Aktie jetzt sogar schon das obere Ende unserer „No Brainer Range“ schon übertroffen und NBC-Mitglieder machen nichts falsch, wenn sie Gewinne mitnehmen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Aktie weiterhin auch langfristig enorm viel Phantasie bereithält.

Wer sich für das Kassemachen entscheidet, investiert idealerweise in No Brainer-Aktien, deren riesiger Höhenflug erst noch bevorsteht. Alle Informationen hierzu finden Anleger exklusiv im NBC.

Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien der hier besprochenen Unternehmen und hat die Absicht, diese – auch kurzfristig – zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Bitte beachten Sie unseren vollständigen Haftungsausschluss.