"Ach du meine Nase" - Das rbb Fernsehen feiert 55 Jahre Pittiplatsch (FOTO)

Berlin (ots) -Wenn die Abendgrußmusik erklingt, ist Pittiplatsch nicht weit: Vor55 Jahren wackelte der braune Kobold zum ersten Mal beim"Sandmännchen" über die Bildschirme. Seit dem 17. Juni 1962 erlebtPittiplatsch mit Schnatterinchen und Moppi lustige Geschichten. ImJuni 2017 feiert der rbb den Geburtstag des kleinen Kobolds - imFernsehen und mit einer Party im Filmpark Babelsberg.In Pittis Geburtstagsmonat Juni 2017 feiert das rbb Fernsehen denAbendgruß-Kobold und seine Freunde. An jedem Samstag des Monatssendet das rbb Fernsehen um 17.55 Uhr eine Sandmännchen-Folge miteinem Abendgruß von Pittiplatsch, Schnatterinchen und Co.Pittiplatsch wurde in den 1960er Jahren schnell ein Renner imDDR-Kinderfernsehen. Der Kobold brachte es im Laufe der Zeit auf über1.000 Auftritte in verschiedenen Sendereihen. Für viele Eltern undGroßeltern von heute zählen die Sendungen "Zu Besuch im Märchenland"und "Zu Besuch im Koboldland" zu ihren ersten Fernseherfahrungen.Nach dem Ende des Deutschen Fernsehfunks (DFF) 1991 war derArchivbestand so reichhaltig, dass keine neuen Pittiplatsch-Folgenproduziert wurden.Am Samstag, 17. Juni, steigt die große Geburtstagsparty imFilmpark Babelsberg. Von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr erwarten dieGeburtstagsgäste zahlreiche Mitmach-Aktionen, darunter einPittiplatsch-Verkehrsparcours mit tollen Rutschautos, viele kleineund große Gewinne am Glücksrad, das Gestalten einer Pittiplatschfiguraus Gips sowie lustige Filme im Pittiplatsch-Kino. Als besonderesHighlight gibt es ein Puppenspiel mit den originalen Fernsehfiguren.Pittiplatsch und sein Freund das Sandmännchen sind live vor Ort undfreuen sich auf viele kleine und große Geburtstagsgäste. Seit 1992hatte das Dreiergespann Pitti, Schnatterinchen und Moppi immer einenfesten Sendeplatz beim "Sandmännchen". Das Trio ist längstdeutschlandweit bekannt. Rund 1,5 Millionen große und kleineZuschauer verfolgen täglich die Abenteuer des "Sandmännchens" undseiner Freunde. Im rbb Fernsehen läuft der Abendgruß desSandmännchens täglich um 17.55 Uhr.Pressekontakt:rbb Presse & InformationAnke FallböhmerTel 030 / 97 99 3 - 12 104anke.fallboehmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell