Acerinox: zuversichtlich ins Jahr 2017!

Nach einem durchwachsenen 1. Halbjahr, das von schwachen Basispreisen und dem Abbau der Vorräte seitens der Kunden geprägt war, hat sich die Situation im 3. Quartal verbessert. Viele Kunden hatten aufgrund des drastischen Preisverfalls bei Nickel Neubestellungen aufgeschoben und ihre Vorräte verbraucht. Jetzt war man wohl der Ansicht, dass der Nickelpreis seinen Boden erreicht hat. So zog die Produktion in den ersten 9 Monaten um 5 auf 1,86 Mio Tonnen gegenüber der Vorjahresproduktion an.

Bei Edelstahl zeichnet sich ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ab

Trotz höherer Produktion ging der Umsatz um 12% auf 2,91 Mrd € zurück, was im Rahmen der Erwartungen lag. Dank eines starken 3. Quartals war das operative Ergebnis (EBITDA) mit 223 Mio € nur um 9% rückläufig. Die EBITDA-Marge erreichte im 3. Quartal mit 10,3% den besten Wert seit 2014. Unterm Strich brach der Gewinn um 20% auf 45 Mio € ein. Das Ergebnis wäre ohne das Programm zur Senkung der Kosten noch schlechter ausgefallen.

Die Preise für Nickel beginnen sich mittlerweile zu stabilisieren, allerdings auf einem sehr niedrigen Niveau. Von 28.975 $/Mt im Jahr 2011 erreichte der Preis im Februar 2016 mit 7.645 $/ Mt den tiefsten Stand seit 5 Jahren und notiert jetzt knapp unter 10.000 $/Mt. Acerinox ist für 2017 zuversichtlich, dass die Bestellungen weiter anziehen. Vieles deutet darauf hin, dass sich die Lage der Weltwirtschaft verbessert und das Wachstum wieder zu einem Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Edelstahl führen wird.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

