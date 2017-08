Acerinox konnte von starker Nachfrage nach Ferrochrome und Nickel profitieren!

Liebe Leser,

das 1. Halbjahr war geprägt von der starken Nachfrage und der Volatilität der Preise für Ferrochrome und Nickel. Der Preis für Ferrochrome stieg im 1. Quartal aufgrund der starken Nachfrage in China um 50% auf 165 $/lb. Während im 2. Quartal der Preis um 7% nach unten korrigierte, ging der Preis für Nickel kontinuierlich um 21% auf 8.748 $/t zurück. Die Angst vor einer Verlangsamung des Wachstums in China belastete die Rohstoffe in der zweiten Jahreshälfte.

Unterm Strich betrug der Gewinn 151 Mio € nach 9 Mio € im Vorjahr

Im Fall von Nickel wurde der Rückgang durch die Lockerung des Vetos auf den Export von Nickelmineral in Indonesien verschärft. Dazu kommt die Ungewissheit über die Schließung von Nickelminen in den Philippinen aus Umweltgründen. In diesem Umfeld steigerte Acerinox den Umsatz im 1. Halbjahr um 28% auf 2,44 Mrd €. Das operative Ergebnis (EBITDA) lag mit 317 Mio € um 165% über dem Vorjahresniveau.

Das 2. Quartal war das Zweitbeste der vergangenen 3 Jahre und wurde nur durch das außergewöhnliche 1. Quartal übertroffen. Unterm Strich betrug der Gewinn 151 Mio € nach 9 Mio € im Vorjahr. Die Nettoverschuldung erhöhte sich im Vergleich zum Dezember 2016 um 44 auf 663 Mio €. Grund dafür ist die Erhöhung des Betriebskapitals. Das ist nicht tragisch, denn die gewichteten durchschnittlichen Finanzierungskosten der Gruppe betragen lediglich 2,1%.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.