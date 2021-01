Acer stattet Nitro- und Aspire-Notebooks mit neuesten AMD Ryzen(TM) 5000 Prozessoren aus

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Finanztrends Video zu AMD



mehr >

Ahrensburg (ots) - Zusammenfassung- Leistungsplus für Gamer: Nitro 5-Serie ist zukünftig mit bis zu AMD Ryzen(TM) 9 5900 HX Mobile Prozessor und bis zu NVIDIA® GeForce® RTX(TM) 3080 Grafik verfügbar(1)- Qual der Wahl: Nitro 5 kommt optional mit 39,6 cm (15,6 Zoll) oder 43,9 cm (17,3 Zoll) großen IPS-Displays in jeweils drei Varianten mit bis zu QHD und 165 Hz oder auch Full HD mit 360 Hz(2)- Aspire 7: Die Power der AMD Ryzen(TM) 5000 U Prozessoren sowie bis zu NVIDIA® GeForce® GTXTM 1650 GPU im minimalistischen Look- Aspire 5: Mit AMD Ryzen(TM) 5000 Mobile Prozessoren(1) und AMD Radeon(TM) GPUs wird das Multimedia-Notebook noch stärker Nach dem Release der neuen Prozessoren-Generation von AMD präsentiert Acer heute sein neuestes Portfolio von Gaming- und Multimedia-Notebooks. Die Nitro 5-, Aspire 7- und Aspire 5-Serien bekommen als erstes das Upgrade auf die CPUs der AMD Ryzen(TM) 5000-Serie.(1) Mit einer Rechenleistung von bis zu acht Kernen kombinieren sie "High-Bandwidth Memory" - Arbeitsspeicher mit einem niedrigen Energieverbrauch und erreichen damit bis zu doppelt so hohe Datenraten wie die Vorgängergeneration. Ideale Voraussetzungen, die den Nitro- und Aspire-Notebooks eine Extra-Portion Leistung verpassen.Gaming neu erleben mit dem Nitro 5Die neue Generation des Nitro 5 hat es in sich: Dank bis zu neuestem AMD Ryzen(TM) 9 5000 HX Prozessor gepaart mit bis zu einer NVIDIA® GeForce® RTX(TM) 3080 GPU ist das Nitro 5 stärker als jemals zuvor und überzeugt auch jeden Profi-Gamer. Unterstützung bekommt die leistungsstarke Kombination von CPU und GPU in Form zweier Steckplätze für M.2-PCIe- und/oder SATA-SSDs, die bis zu 2 TB NVMe-SSD- oder 2 TB HDD-Speicher unterstützen(1). Zusätzlich liefern ein bis zu 32 GB großer Arbeitsspeicher und rasante Netzwerkverbindungen über Killer E2600-Unterstützung und Wi-Fi 6 (1) das nötige Rüstzeug für ein kompromissloses Gaming-Erlebnis.(1)Dazu gesellen sich neue Display-Optionen. Je nach Präferenz ist das Nitro 5 sowohl in der 39,6 cm (15,6 Zoll)- als auch der 43,9 cm (17,3 Zoll)-Konfiguration mit drei verschiedenen Displayvarianten erhältlich: Zur Wahl stehen ein hochauflösendes QHD-IPS-Display mit 165 Hz oder aber ein Full HD-IPS-Display mit 144 Hz oder bis zu 360 Hz Bildwiederholrate. Alle Displays liefern mit 3 ms2 Reaktionszeit absolut flüssige Wiedergabeleistung und exakte Darstellung aller Inhalte. Farben wirken dank des 300 Nits hellen Panels und der bis zu 100-prozentigen Abdeckung des sRGB-Farbraums (QHD-Display) völlig lebensecht und leuchtend. Die schmalen Displayrahmen messen nur 7,02 mm (0,27 Zoll)(1) und bieten Gamern so mit einer Screen-to-Body-Ratio von 80 Prozent den besten Blick auf das Display.Zwei Lüfter, Acer CoolBoost(TM) Technologie und vier strategisch platzierte Abluftöffnungen halten das Nitro 5 selbst in rasanten Schlachten kühl. CoolBoost(TM) überwacht dabei kontinuierlich die Lüftergeschwindigkeit und erhöht sie bei Bedarf, um die Gesamtleistung zu optimieren. In der NitroSense-App können Gamer das System in Echtzeit überwachen oder ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen und haben so die Kontrolle über Wärmemanagement, Lüftergeschwindigkeit und mehr.Aspire 7 vereint Leistung und Design für stilbewusste Nutzer unterwegsAuch das Aspire 7 bekommt ein Leistungsupgrade mit den neuen AMD Ryzen(TM) 5000 U Prozessoren und einer NVIDIA® GeForce® GTX 1650 GPU(1) und bietet anspruchsvollen Nutzern jederzeit und überall genau die richtige Performance. Verpackt sind die leistungsstarken Komponenten in einem minimalistisch designten Gehäuse. Bis zu 32 GB DDR4-Speicher, 1 TB PCIe-SSD-Speicher(1) und schnelles Dualband-Wi-Fi 6 runden das Gesamtpaket ab und wappnen das performante Notebook ideal für alle Herausforderungen des Arbeitsalltags.Das 39,6 cm (15,6 Zoll) große Full-HD Display erreicht dank schmaler Displayrahmen eine beeindruckende Screen-to-Body-Ratio von 81,61 Prozent und bietet damit auch unterwegs genug Platz für Dokumente und Dateien aller Art. Farben und visuelle Inhalte werden dank Acer Color Intelligence(TM) und Acer ExaColor(TM) realitätsnah dargestellt. Speziell Acer Color Intelligence(TM) passt Gamma und Sättigung dynamisch in Echtzeit an und optimiert so Bildschirmfarbe, Helligkeit und Sättigung bei geringerer CPU-Last - und ermöglicht eine brillante und lebendige Wiedergabe von Inhalten. Damit sichergestellt ist, dass das Notebook während fordernder Aufgaben leise und kühl läuft, bietet das Aspire 7 mehrere Kühlmodi - Silence(5), Normal oder Performance - zwischen denen mit einem Shortcut (Fn+F) einfach hin und her geschaltet werden kann.Für die nötige Konnektivität sorgt unter anderem ein schneller USB Type-C(TM) Anschluss, der Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s unterstützt. Mit Dual-Band Wi-Fi 6 (802.11ax) liefert das Aspire 7 stabile Drahtlosverbindungen mit einem nahezu verdreifachten Netzwerkdurchsatz und um bis zu 75 Prozent reduzierter Latenzzeit im Vergleich zu Wi-Fi 5 (802.11ac).(3),(4)Aspire 5: Multimedia-Allrounder für Multitasking ohne KompromisseAuch im Aspire 5 erhalten die neuen AMD Prozessoren der 5000er Serie Einzug. Obendrauf bekommt das Notebook ein Upgrade auf die AMDs Radeon(TM) RX 640 GPUs(1) sowie bis zu 24 GB Arbeitsspeicher. Mit der leistungsstarken Ausstattung richtet sich das Notebook an ambitionierte Blogger, Hobby-Fotografen oder auch Studenten, die ein Notebook mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis suchen. Viel Platz für Dokumente und Dateien bieten bis zu 1 TB M.2 PCIe SSD NVMe(1)-Speicher und/oder bis zu 2TB HDD(1)-Speicher.Das Aspire 5 besitzt ein 39,6 cm (15,6 Zoll) großes Full HD-Display mit IPS- und Acer BlueLightShield(TM)-Technologien, die für Blickwinkelstabilität sorgen sowie die Emission von potenziell schädlichem blauem Licht reduzieren. Mit seiner schlanken Bauhöhe von nur 17,95 mm und dem satinierten Aluminiumdeckel mutet das Aspire 5 auch optisch elegant und zeitlos an. Wie das Aspire 7 bietet es mit USB Type-C(TM) für superschnellen Datentransfer und Dual-Band Wi-Fi 6 (802.11ax)(3) ebenfalls modernste Konnektivitätsoptionen sowie mehrere, anpassbare Kühlmodi.Preis und VerfügbarkeitDas Nitro 5 (AN515-45) ist voraussichtlich ab Mai zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 899 EUR verfügbar.Das Nitro 5 (AN517-41) ist voraussichtlich ab April zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 999 EUR verfügbar.Das Aspire 7 (A715-42G) ist voraussichtlich ab März zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 799 EUR verfügbar.Das Aspire 5 (A515-45 [G]/[S]) ist voraussichtlich ab April zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 499 EUR verfügbar.(1) Die Spezifikationen können je nach Modell und/oder Region variieren.(2) Nicht-native Reaktionszeit. Erreicht durch die LCD-Overdrive-Funktion.(3) 802.11ax 2x2 160MHz ermöglicht eine maximale theoretische Datenrate von 2.402Mbps, ~3X schneller als der Standard 802.11ac 2x2 80MHz (867Mbps) und fast 6x schneller als das Basis 1x1ac (433Mbps) Wi-Fi, wie im IEEE 802.11 Wireless Standard dokumentiert(4) "Bis zu 75 % geringere Latenz" basiert auf Intel-Simulationsdaten von 802.11ax mit und ohne OFDMA mit 9 Clients. Die Latenzverbesserung setzt voraus, dass der AP und alle Clients OFDMA unterstützen.(5) Der Silent-Modus gilt für die Modellnummern A715-42CG und A715-42G. Die Modellnummern A715-75G und A715-41G unterstützen nur den Normal- und Performance-Modus.(6) Alle hier erwähnten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Firmen und werden ausschließlich zur Beschreibung oder Identifizierung der Produkte verwendet.Über Acer Inc.Acer Inc., gegründet 1976, ist einer der weltweit führenden ITK-Anbieter und in über 160 Ländern vertreten. Der Technologiekonzern produziert und vertreibt innovative Hardware für jeden Anspruch, egal ob Gamer, Business-Professionals, Kreativschaffende oder für den Bildungsbereich. Über 7.000 Mitarbeiter tragen weltweit zum Erfolg des Unternehmens bei.Besonders mit Blick auf zukünftige Technologien sieht Acer sich selbst in der Verantwortung, die Grenzen zwischen Hardware, Software und Dienstleistungen aufzubrechen und damit sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern völlig neue Möglichkeiten zu eröffnen. Neben dem Fokus auf Forschung und Entwicklung ist Acer zudem bekannt für seinen vielfach ausgezeichneten Kundenservice im hauseigenen Servicecenter. Acer Deutschland firmiert mit Sitz in Ahrensburg bei Hamburg als Acer Computer GmbH.Acer Website: www.acer.de (http://presse.achtung.de/gu/13/3YF9BYHN-3YF9BYHM-18PTYIYV-NPQ18KX.html)Acer Store: https://de-store.acer.com/ (http://presse.achtung.de/gu/13/3YF9BYHN-3YF9BYHM-2MEDSL0I-1EEN13R4.html)Pressekontakt:Vanessa PintoAccount Managerachtung! GmbHT. +49 40 450 210-613M. acer@achtung.deSimone FritzschePR ManagerAcer Computer GmbHT. +49 4102 488-680M. simone.fritzsche@acer.comOriginal-Content von: Acer Computer GmbH, übermittelt durch news aktuell