Acea: Wieder weniger Nutzfahrzeuge in der EU neu zugelassen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach neuen Nutzfahrzeugen in der Europäischen Union nimmt weiter stark ab. Im April seien mit 125 034 Exemplaren rund 27,1 Prozent weniger gewerblich genutzte Fahrzeuge neu zugelassen worden als im Vorjahresmonat, teilte der Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mit. Seit Jahresbeginn verzeichnete der Verband damit ein Fünftel weniger an Neuzulassungen als noch im Vorjahreszeitraum. Zwischen Januar und April seien 536 408 Nutzfahrzeuge neu zugelassen worden.

Im April mussten die Hersteller in den vier Schlüsselmärkten Frankreich, Spanien, Deutschland und Italien abermals wie schon in den Vormonaten herbe Rückgänge hinnehmen. In allen Segmenten seien weniger Fahrzeuge neu registriert worden, hieß es. Besonders schlecht stand es dabei um die leichten Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gewicht, deren Neuzulassungszahl um 30,2 Prozent unter die 100 000er-Marke fiel. Vor allem in Spanien ließ das Interesse nach: Dort waren Fahrzeuge der Kategorie 41 Prozent weniger gefragt. In Deutschland ging die Neuzulassungszahl um ein Drittel zurück./ngu/bek/he