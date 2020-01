Acea: Europäischer Nutzfahrzeugmarkt legt 2019 zum siebten Mal in Folge zu

Weitere Suchergebnisse zu "MAN St":

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der europäische Nutzfahrzeugmarkt ist 2019 das siebte Jahr in Folge gewachsen.



Mit gut 2,5 Millionen Fahrzeugen seien 2,5 Prozent mehr neu zugelassen worden als im Vorjahr, teilte der zuständige Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mit. Im Dezember hatten die Verkäufe nach drei Monaten Rückgang wieder um 5,7 Prozent auf gut 210 000 Stück zugelegt.

2019 verzeichnete jeder der großen Absatzmärkte in Europa eine Ausweitung. Dabei eroberte Deutschland mit einem Plus von 6,1 Prozent die Spitzenposition. In Frankreich stiegen die Verkäufe um 4,3 Prozent. Großbritannien verzeichnete trotz der Brexit-Krise ein Plus von 3,0 Prozent. In Südeuropa fiel der Anstieg bescheidener aus: Während in Italien der Absatz immerhin noch um 1,9 Prozent zulegte, konnte Spanien mit einem Plus von 0,3 Prozent gerade so eine Schrumpfung vermeiden./he/stw