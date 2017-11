Acea: Europäischer Nutzfahrzeugmarkt hat im Oktober Fahrt aufgenommen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der europäische Markt für Nutzfahrzeuge hat im Oktober Fahrt aufgenommen.



Die Zahl der Neuzulassungen habe in der Europäischen Union um 10,7 Prozent auf 206 487 zugelegt, wie der Branchenverband Acea am Mittwoch mitteilte.

Die Nachfrage sei in fast allen Segmenten gestiegen. So kletterten die Zulassungen von leichten Nutzfahrzeugen mit 12,7 Prozent im Jahresvergleich besonders deutlich. Eine Ausnahme seien Busse gewesen. Hier ging die Zulassungszahl in der EU um 13,4 Prozent zurück.

Unter den großen Ländern verbuchten Spanien (+20,9 Prozent) und Frankreich (+18,6 Prozent) im Jahresvergleich besonders starke Zuwächse bei der Zulassung von Nutzfahrzeugen. Der Zuwachs in Deutschland lag im Oktober mit 14,5 Prozent ebenfalls merklich über dem Durchschnitt der EU. In Großbritannien gingen die Neuzulassungen hingegen um 9,8 Prozent zurück.

In den ersten zehn Monaten des Jahres legten die Neuzulassungen in der EU um 4,0 Prozent im Jahresvergleich zu. Auch hier erzielten Spanien (+15,1 Prozent) und Frankreich (+7,7 Prozent) bei den großen Ländern die stärksten Zuwächse. Deutschland lag hier mit 3,3 Prozent etwas unter dem Durchschnitt. Enttäuscht hat in den ersten 10 Monaten des Jahres Großbritannien. Hier sanken die Zulassungen um 3,9 Prozent ./jsl/edh/he