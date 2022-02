Acea: Erneut weniger Nutzfahrzeuge in der EU neu zugelassen

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das fehlende Interesse vor allem an Vans lässt die Zahl der neu zugelassenen Nutzfahrzeuge in der Europäischen Union abermals sinken. Im Januar fiel sie verglichen mit dem Vorjahresmonat um 11,1 Prozent auf 125 292 Exemplare, wie der europäische Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Der Schwund ist allerdings größtenteils durch die mangelnde Nachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen verursacht, während Käufer deutlich öfter bei mittleren und schweren Nutzfahrzeugen zugriffen.

Vor allem die schweren Nutzfahrzeuge mit 16 Tonnen und mehr waren mehr gefragt, hier stiegen die Neuzulassung um acht Prozent. So seien die Exemplare vor allem in Zentraleuropa gefragt, wo Polen mit einem Plus von fast 60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum den höchsten Anstieg verzeichnete. Das Land ist nach Verbandsangaben der drittgrößte Truck-Markt und wies auch bei den mittleren Nutzfahrzeugen ein deutliches Wachstum auf.

Im Vergleich der vier größten Märkte gingen die Zulassungszahlen insgesamt in Spanien um rund ein Fünftel zurück. In Frankreich wurden 17 Prozent weniger neue Nutzfahrzeuge zugelassen, in Deutschland 3,1 Prozent. In Italien blieben die Verkaufszahlen gegenüber dem Vorjahresmonat stabil./ngu/jcf/he