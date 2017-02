AccuTec Blades präsentiert sich mit Website in neuem Design

Dynamische Site bietet Online-Produktsuche und aufgewerteteInhalte.Verona, Virginia (ots/PRNewswire) - AccuTec Blades, ein führenderAnbieter von Präzisionsklingen, hat heute seine neue Websiteatblades.com (http://atblades.com/) präsentiert. Unter anderem wurdedas Design bunter und attraktiver gestaltet. Das Kundenerlebnis wurdeaufgewertet, und es gibt erweiterte Suchfunktionen für Spezialklingenund mit Klingen ausgestattete Produkte.AccuTec bedient Hersteller und Vertriebshändler von Ausrüstung inden Bereichen Medizin, Lebensmittelverarbeitung, Bodenbeläge,Glasfaserproduktion, Glasproduktion und Autoglas. Sein einzigartigesMarkenportfolio (http://atblades.com/brands) umfasst Personna®, GEMby Personna® sowie American Line®, die allesamt auf dem Markt fürMedizin-, Industrie- und Spezialprodukte sowie im Einzelhandelssektorhohes Ansehen genießen."Mit unserer neuen Site unterstreichen wir den Stellenwert, denKlingenlösungen bei uns haben. Unseren Kunden bieten wir besserenZugang zu den Informationen, die sie für fundierte Kaufentscheidungenbrauchen", sagte Rick Gagliano, President und CEO von AccuTec.Die Site bietet optimierte Suchfunktionen, ein zeitgemäßes Designund automatische Größenanpassung an jedes Gerät. So können Benutzerauf einfache Weise die Produkte im Online-Katalog(http://atblades.com/products/) auffinden und sich über dieinteressante Unternehmensgeschichte (http://atblades.com/about)informieren."Seit über 140 Jahren verkörpert AccuTec die amerikanischeAnpackmentalität von Unternehmer- und Erfindergeist", sagte LarryBaab, Vice President für Vertrieb und Marketing. "Diese neue Site istnur eine von zahlreichen Initiativen, die AccuTec aktiv umsetzt, umdie Marken, die Qualität und die Produktperformance unseresUnternehmens herauszustellen."Die neue Site unterstützt die digitale Initiative 2017.Informationen zu AccuTec Blades, Inc. ®AccuTec Blades gilt als führender Anbieter innovativer Klingen undmit Klingen ausgestatteter Lösungen für die Bereiche Chirurgie,Histologie, Lebensmittelverarbeitung, Glasfaserproduktion,Glasproduktion, Bodenbeläge und Heimwerken. AccuTec arbeitetebenfalls in den Bereichen Design und Entwicklung vonPräzisionsklingen in globalen Partnerschaften mit Herstellern undVertriebshändlern von Geräten für die Materialverarbeitung. AccuTechat seinen Hauptsitz in Verona (Virginia, USA) und eine zweiteHerstellung in Obregon (Mexiko). Weitere Informationen finden Sieunter atblades.com (http://www.atblades.com/).Pressekontakt:Randy BroganRandy.Brogan@atblades.com540.245.2256Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161104/436271LOGOOriginal-Content von: AccuTec Blades, Inc., übermittelt durch news aktuell