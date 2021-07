AccuGroup, ein weltweit führender Anbieter von Qualitätslösungen für die Lieferkette, unterzeichnet eine kommerzielle Zusammenarbeit mit Taraxa

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Maximale Transparenz für die Kunden der AccuGroup - die führenden Automobil-OEMs der WeltSeit fast 20 Jahren bietet AccuGroup (http://www.accu-group.com/news/177.html) einzigartige Qualitätslösungen für die Automobilindustrie, einschließlich Beratung, Inspektionen und Zertifizierungen für einige der größten Marken der Welt wie BMW, Volkswagen und Samsung. Mit der Entwicklung der Branche sind diese Lieferketten-Ökosysteme immer komplexer geworden, und das Team der AccuGroup kommt mit einer immer komplexeren Gruppe von Interessengruppen in Kontakt. Um sicherzustellen, dass alle kritischen Interaktionen, insbesondere die transaktionalen, gut dokumentiert und leicht nachvollziehbar sind, damit alle Beteiligten zur Verantwortung gezogen werden können, hat sich die AccuGroup für die Marinate App (https://marinate.io/) entschieden, um Tausende von informellen Interaktionen zu verfolgen, die während des normalen Geschäftsbetriebs stattfinden, und ihren Kunden ein zusätzliches Maß an Transparenz zu bieten."Wir freuen uns, heute eine kommerzielle Zusammenarbeit mit Taraxa bekannt zu geben, die unsere erstklassigen Qualitätslösungen noch transparenter und prüfbarer macht und unseren Kunden zusätzliche Sicherheit gibt." David Chen, Gründer und Vorsitzender der AccuGroup."Von einem Unternehmen des Kalibers der AccuGroup ausgewählt zu werden, ist sowohl eine Ehre als auch eine Marktvalidierung für die Lösungen und die Technologie von Marinate und Taraxa. Wir glauben, dass diese Zusammenarbeit den Beginn eines viel breiteren Supply-Chain-Angebots für Taraxa markiert." - Steven Pu, Co-Founder und CEO von Taraxa.Pressekontakt:: info@taraxa.ioPartnerschaftliche Anfragen: partnerships@taraxa.ioInformationen zu Taraxa:Ein speziell entwickeltes, schnelles, skalierbares und gerätefreundliches Public Ledger zur Verfolgung informeller und unstrukturierter Transaktionsdaten, um geschäftliche Reibungsverluste zu minimieren. Gegründet im Jahr 2018 von einer Gruppe versierter Ingenieure und Akademiker, hat Taraxa nicht nur eine hochmoderne dezentrale Infrastruktur aufgebaut, sondern auch marktgetestete Anwendungsplattformen geliefert, um die Integrität von Maschinenzuständen zu sichern und alltägliche Vereinbarungen zwischen Menschen zu verfolgen.Informationen zu AccuGroup:Als weltweit führender Anbieter von Beratungs- und Gesamtqualitätslösungen hat sich AccuGroup dem Aufbau einer weltweit führenden Serviceplattform verschrieben. ACCU stützt sich auf seine weltweiten Qualitätsrelais-Zentren und Kundendienstzentren, um mit seiner unabhängig entwickelten TQS-Cloud-Datenplattform APP integrierte Lösungen für mehrere Branchen entlang der globalen Lieferkette der intelligenten Fertigung anzubieten. ACCU ist heute das weltweit führende Beratungsunternehmen für globales Business Management und Qualitätsmanagement, Asiens größtes Qualitätsdienstleistungsunternehmen für die Lieferkette der Elektronik- und Automobilherstellung, das erste Qualitätsmanagementunternehmen in China, das global führende Automobilhersteller bedient, und der weltweit führende Anbieter von Qualitätslösungen und erfolgreicher Implementierer für die neue Energiefahrzeug- und Elektroautoindustrie.Original-Content von: Taraxa, übermittelt durch news aktuell