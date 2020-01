Accruent meldet auf Synergy-Konferenz 2020 zweistelliges Wachstum des Partnernetzwerks

Austin (ots/PRNewswire) - Tief verwurzelte Partnerschaften garantierenerfolgreiche Implementierung und Unterstützung für Kunden rund um den GlobusAccruent (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2699098-1&h=1417231346&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2699098-1%26h%3D913449300%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.accruent.com%252F%26a%3DAccruent&a=Accruent), derführenden Anbieter von Lösungen zur Verwaltung der bebauten Umwelt, hat aufseiner globalen Partnerkonferenz Synergy, die vom 12.-15. Januar 2020 imspanischen Sevilla stattfand, für 2019 ein Wachstum seines Partnernetzwerks vonmehr als 16 % verkündet. Accruent nutzte den Anlass, um die wachsende Bedeutungseines Partnernetzwerks zu würdigen, und überreichte seine jährlichenPartnerpreise.Nach einer aktuellen Schätzung des British Institute of Facilities Managementwerden weltweit Jahr für Jahr mehr als 1,2 Billionen $ für das Gebäudemanagementausgegeben. Treiber für diesen enormen Kapitaleinsatz sind Trends wie flexibleArbeitsräume (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2699098-1&h=2632294211&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2699098-1%26h%3D1886726860%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.accruent.com%252Fresources%252Fblog-posts%252Fsay-goodbye-top-5-meeting-room-scheduling-problems-ems%26a%3Dflexible%2Bworkspaces&a=flexible+Arbeitsr%C3%A4ume), die strategische Verwaltung desEnergieverbrauchs (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2699098-1&h=1612113532&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2699098-1%26h%3D3846077298%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.accruent.com%252Fsolutions%252Fenergy-sustainability-management%26a%3Dmanagement%2Bof%2Benergy%2Bconsumption&a=Verwaltung+des+Energieverbrauchs) und der Übergang von vorbeugender Wartung zuvorausschauender Instandhaltung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2699098-1&h=2250865116&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2699098-1%26h%3D3078075768%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.accruent.com%252Fresources%252Fblog-posts%252Fmove-reactive-predictive-maintenance%26a%3Dpredictive%2Bmaintenance&a=vorausschauender+Instandhaltung). Mehr und mehr Organisationen in allerWelt gehen diesen Weg, weshalb Softwareanbieter für Gebäudemanagement wieAccruent ein starkes Partnernetzwerk brauchen, um die Erfordernisse der Kundenzu erfüllen. Bei einem solchen Partnernetzwerk kommt es ganz besonders auf dieständige Kommunikation zwischen dem Verkäufer und seinen Partnern an, damit siein dem sich wandelnden Markt am selben Strang ziehen.Jedes Jahr treffen sich Partner von Accruent aus aller Welt auf derSynergy-Konferenz, um sich über Produktneuheiten von Accruent undIndustrietrends zu informieren und Best Practies auszutauschen. DieseJahrestagung steht beispielhaft für die Vielfalt und Energie von AccruentsPartnernetzwerk (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2699098-1&h=2483174204&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2699098-1%26h%3D2999285965%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.accruent.com%252Fabout-us%252Fpartners%26a%3DAccruent%2527s%2Bpartner%2Bnetwork&a=Accruents+Partnernetzwerk), das mehr als 40Länder umspannt. Das Motto der diesjährigen Konferenz lautet "AccelerateTogether". Damit soll ausgedrückt werden, wie die Tagung den Partnern dabeihilft, Markttrends zu erkennen, Kollaborationsmöglichkeiten zu diskutieren unddas Accruent-Portfolio an Lösungen und Leistungen zu aktivieren. Bei derKonferenz hatten die Partner auch die Gelegenheit zum Erkenntnisaustausch mitAccruent und zur Erörterung komplementärer Wachstumschancen für diepartnerseitigen Geschäftsstrategien.Bei der Preisverleihung im Rahmen der Synergy 2020 wurden die folgendenAccruent-Partner für ihre besondere Leistung ausgezeichnet:- Partner of the Year for 2019 - der Preis ging an Mensch und Machinefür seinen beständigen Erfolg und anhaltenden Wachstumskurs sowieseine Fähigkeit, die Kundenerwartungen zu übertreffen- Largest New Customer Project in 2019 - der Preis ging an Hagermanand Company für seine Unterstützung eines großen wettbewerbsfähigenUS-amerikanischen Energieversorgers- Most Promising Partner for 2019 - der Preis ging an Synchronoss fürseine Entwicklung eines ersten Plans und seine harte Arbeit an dergemeinsamen Vermarktung von Accruents IoT-Lösungen im Markt fürGebäudeautomation- Most Consistent Partner - der Preis ging an Symetri für seinenachgewiesenen Führungsqualitäten, technische Expertise undlangjährige Erfahrung bei der Geschäftsentwicklung- Full Portfolio Award - der Preis ging an Cushman & Wakefield fürseine Leistungsbilanz bei verschiedenen Accruent-Produktlinien"Unsere Partnerpreise würdigen nicht nur die herausragenden Leistungen unsererPartner. Sie verkörpern auch die Wertschöpfung, die unsere Partner für ihrenKundenstamm erzielen", sagte Hans de Groot, SVP Channels und Partnerships beiAccruent. "Organisationen rund um den Globus benötigen Erkenntnisse, um dasManagement der bebauten Umwelt zu verbessern. Unser Partnernetzwerk ist vonentscheidender Bedeutung, damit wir ihnen die Tools zum Erkenntnisgewinn liefernkönnen."Accruent betreut mehr als 10.000 Unternehmen, Universitäten undRegierungsstellen in aller Welt und liefert Lösungen, die Kunden bei derPlanung, Verwaltung und Sicherstellung der Compliance (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2699098-1&h=820815201&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2699098-1%26h%3D3321764006%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.accruent.com%252Fsolutions%252F%26a%3Dsolutions%2Bthat%2Bhelp%2Bits%2Bcustomers%2Bplan%252C%2Bmanage%2Band%2Bassure%2Bcompliance&a=L%C3%B6sungen%2C+die+Kunden+bei+der+Planung%2C+Verwaltung+und+Sicherstellung+der+Compliance) für ihre Gebäude,Vermögenswerte den damit zusammenhängenden Arbeitseinsatz helfen. Accruentgehört seit 2018 zu Fortive Corporation und betreibt weltweit mehr als zwanzigNiederlassungen."Sowohl geografisch als auch durch unser breites Produktsortiment ist unsereglobale Partner-Community rasant gewachsen. Gemeinsam wollen wir unseren Kundenden bestmöglichen Service in Kombination mit maximaler Professionalität undFlexibilität bereitstellen", sagte Andy Ruse, President von Accruent. "In diesemneuen technologischen Zeitalter müssen wir starke Partnerschaften mit anderenUnternehmen aufbauen, die die Erwartungen unserer Kunden nicht nur erfüllen,sondern übertreffen."Informationen zu Accruentaccruent.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2699098-1&h=3750084844&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2699098-1%26h%3D775097971%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.accruent.com%252F%26a%3Daccruent.com&a=accruent.com), @accruentllc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2699098-1&h=645047041&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2699098-1%26h%3D126457409%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252F%2540accruentllc%26a%3D%2540accruentllc&a=%40accruentllc)Accruent ist der weltweit führende Anbietervon intelligenten Lösungen für die bebaute Umwelt - einschließlichImmobilien, physischer und digitaler Vermögenswerte und integrierterTechnologiesysteme zur Vernetzung und Steuerung. Accruent setzt immerwieder neue Standards für die Datennutzung in Unternehmen, um dieVerwaltung von Gebäuden und Vermögenswerten zu modernisieren. DieHauptstandorte von Accruent befinden sich in Austin, New Orleans,London und Amsterdam. Das Unternehmen betreut mehr als 10.000 Kundenin den verschiedensten Industriezweigen in über 150 Ländern rund umdie Welt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/834621/Accruent_Logo.jpgPressekontakt:AccruentWayne Henninger1-570-573-6556wayne@waynehenninger.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140623/4499796OTS: AccruentOriginal-Content von: Accruent, übermittelt durch news aktuell