Accorhotels will 25hours-Anteil aufstocken

Frankfurt am Main (ots) - Der französische Hotelkonzern Accor willnach Informationen der AHGZ - Allgemeine Hotel- undGastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe) sein Engagement bei derdeutschen Hotelkette 25hours weiter ausbauen und wird den Plänenzufolge künftig genau die Hälfte der Anteile halten.Bereits im November 2016 hatte Accor CEO Sébastien Bazin 30Prozent von 25hours für fast 35 Mio. Euro gekauft. Nun soll Ende Junidie vertraglich vorgesehene Option von weiteren 20 Prozent gezogenwerden, wofür Paris 22 Mio. Euro überweisen soll. Vertraglich istvorgesehen, dass die Franzosen bis Ende 2023 das Unternehmen sogarkomplett übernehmen können.25hours betreibt derzeit 13 Hotels im deutschsprachigen Raum undin Paris. Weitere Hotels folgen 2020 in Florenz (173 Zimmer) undDubai (435 Zimmer) sowie 2021 in Kopenhagen (243 Zimmer). Accorstrebt eine schnellere Entwicklung an. Dubai ist das erste Projektaus der strategischen Partnerschaft, 25hours CEO Christoph Hoffmannsagte im Januar der AHGZ: "Dubai ist das Blueprint für das gemeinsameWachstum."25hours wurde 2005 von Kai Hollmann, Christoph Hoffmann, ArdiGoldmann und Stephan Gerhard gegründet. Ende 2016 hatte Hoffmann diestrategische Allianz mit dem Wunsch nach einer weltweiten Expansionbegründet. "Mit der Partnerschaft zünden wir die zweite Stufe derRakete. Wir sind über zehn Jahre mit liebgewonnenen Wegbegleitern imdeutschsprachigen Markt gewachsen und haben nun zusätzlich mit einemglobal agierenden Partner die Chance, weltweit zu expandieren." Bazinerklärte den Vertrag damals als strategischen Schritt, um dasUnternehmen als Marktführer in der Lifestyle-Hotellerie zupositionieren: "Mit dieser Partnerschaft investiert Accorhotelsweiter in eines der am schnellsten wachsenden Segmente der Brancheund erweitert damit sein Angebot im gehobenen Bereich."Mehr in der AHGZ Nr. 26 vom 29. Juni 2019 und auf www.ahgz.de.