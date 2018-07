Accordia Golf: Was für eine Entwicklung!

An der Heimatbörse Xetra Singapore notiert Accordia Golf per 24.07.2018 bei 0,595 SGD. Accordia Golf zählt zu "Freizeiteinrichtungen".Die Aussichten für Accordia Golf haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 7,39 Prozent liegt Accordia Golf 4,68 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Recreation Facilities & Svcs" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,72. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

