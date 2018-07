Accord Healthcares (Intas) Pelgraz® (pegfilgrastim) erhält grünes Licht vom CHMP

Harrow, England (ots/PRNewswire) -Pelgraz, - ein pegyliertes G-CSF Biosimilar, ist die neuesteErweiterung in Accord Healthcares etabliertem europaweitem Portfoliovon über 30 Onkologie-TherapienNach der Marktzulassung wird Accord Healthcare voraussichtlich daserste Unternehmen sein, das Pegfilgrastim in Europa auf den MarktbringtDer Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) hat eine positiveStellungnahme zu Accords Pelgraz (Pegfilgrastim) in Europa abgegeben,einem Biosimilar mit pegyliertem Granulozyten-Kolonie-stimulierendenFaktor (G-CSF). Sobald die Zulassung erteilt wird, könnte Pelgraz zumersten Pegfilgrastim-Biosimilar auf dem europäischen Markt werden,indiziert zur Verminderung der Dauer von Neutropenie und desAuftretens febriler Neutropenie bei erwachsenen Patienten, die einezytotoxische Chemotherapy erhalten. Die Weltgesundheitsorganisationbetrachtet G-CSF als wesentliche Therapie, aufgrund seiner Wirkungbei febriler Neutropenie, Dosisverzögerungen und Dosisdichte bei derChemotherapie.Neutropenie ist immer noch einer der am weitesten verbreitetenGründe für Reduzierungen oder Verzögerungen imChemotherapie-Zeitplan, welche die Überlebenschancen und dieLebensqualität der Patienten beeinträchtigen. Evidenzen belegen, dasstägliche Gaben von G-CSFS in 42 Prozent der Chemotherapiezykleninkorrekt verabreicht werden, wobei langwirkendes Pegfilgrastimdiesen Wert nachweislich auf 8 Prozent reduziert.Dr. Cornes, Beratender Onkologe, Bristol, "Pegfilgrastim ist einwunderbares Arzneimittel. Damit ist es möglich, eineKrebs-Chemotherapie rechtzeitig und mit korrekter Dosis zuverabreichen - womit den Patienten die beste Chance aufunkomplizierte Heilung gegeben wird. Als einzelne Injektion für jedenChemotherapiezyklus bietet es Vorteile für Dosierung und Compliancegegenüber kurzwirkendem Filgrastim der ersten Generation - die zukonkreten Verbesserungen für die Patienten führen."Binish Chudgar, Vice Chairman und Managing Director der IntasGroup "Accord führte mit Accofil (Filgrastim) 2015 sein erstes inEuropa zugelassenes Biosimilar ein und wurde trotz seines 6. Rangesin der Bewerberliste zu einem führenden Anbieter dieseslebenswichtigen Arzneimittels. Seitdem wurde das Produkt über 2Millionen Mal verabreicht und Accord gewann wertvolle Erfahrungen beider Markteinführung von Biosimilar-Arzneimitteln. Unserkontinuierlicher Fokus auf die Einführung von Biopharmazeutika inEuropa hat es uns ermöglicht, die Ersten bei der Einführung vonPegfilgrastim zu sein, und als Pionierunternehmen erwarten wir, mitPelgraz einen noch größeren Marktanteil zu gewinnen."Intas / Accord wird Pelgraz in seiner eigenen hochmodernenProduktionsstätte herstellen. Das Unternehmen hat umfassendeErfahrungen bei der Herstellung von Biosimilar-Arzneimitteln undwurde 2017 weltweit als Unternehmen mit der zweithöchsten Anzahl vonBiosimilars in der Zulassungsphase III eingestuft. Das spiegelt dieStrategie eines dauerhaften Engagements bei der Entwicklung,Forschung und Herstellung von Biopharmazeutika wider.Die positive Erklärung des CHMP beruhte auf dem umfangreichenklinischen Entwicklungsprogramm für Pelgraz, das seine Biosimilaritätmit Neulasta® auf eine randomisierte, prüferblinde PK/PD-Studie derPhase I an gesunden Freiwilligen und eine Phase-III-Studie anPatienten mit Brustkrebs (Stadium IIa, IIb oder IIIa) auf TAC(Docetaxel, Doxorubicin, Cyclophosphamid) stützt.Paul Tredwell, Accord VP Speciality Brands, EMENA, "Bei Accord istes unsere Aufgabe, erschwingliche Arzneimittel zur Verfügung zustellen, welche die Lebensqualität der Patienten spürbar verbessern.Mit der Zulassung und Vermarktung von Pelgraz hoffen wir, diePatienten mit dem ersten pegylierten Biosimilar Pegfilgrastim zuversorgen, das die Belastung des Budgets der Gesundheitsdienstleisterreduziert, und dabei den Behandlungsstandard und die damitverbundenen Erfolge für die Patienten potenziell verbessert."Tredwell sagte abschließend, "Accord bietet erschwinglicheAlternativen in einigen der komplexesten Gebiete der Medizin, undPelgraz ist das neueste Arzneimittel, das unseren gesteigerten Fokusauf Spezialpharmazeutika (einschließlich Onkologie, Intensivmedizin,Autoimmunerkrankungen, Fruchtbarkeit und Leiden desZentralnervensystems) widerspiegelt. Wir haben bereits eine festetablierte Position in Europa, versorgen 93 Prozent der europäischenBevölkerung mit über 30 Onkologietherapien über unsere eigeneVertriebs-Infrastruktur, und diese neueste Empfehlung unterstreichtzusätzlich unser Engagement für Onkologiepatienten."Redaktionelle Hinweise- Sprecher/innen stehen für weitere Stellungnahmen zur VerfügungÜber Accord HealthcareMit Hauptsitz im Vereinigten Königreich (UK) ist Accord HealthcareEurope das am schnellsten wachsende Generika-Pharmaunternehmen inEuropa. Accord verfügt über eine weitreichende Lieferkette mit seinenvier Betriebsstätten im UK, die zur Gewährleistung einerkontinuierlichen Versorgung mit Medikamenten zur Verbesserung derLebensqualität von Patienten beiträgt, bei gleichzeitigerUnterstützung der Kunden bei der schnellen Reaktion auf dynamischeMarktbedingungen.Pressekontakt:Hayley Jayawardene+44(0)7813-346395contact@commsninja.comOriginal-Content von: Accord Healthcare, übermittelt durch news aktuell