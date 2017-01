Accor: Solides Wachstum in den meisten Schlüsselmärkten!

Weitere Suchergebnisse zu "Accor":

Liebe Leser,

der Umsatz der Accor Hotels legte im 3. Quartal 2016 um 3% auf 1,54 Mrd € zu. Konsolidiert, unter Einbeziehung von Wechselkurseffekten, lag das Plus bei 1,8%. Die Umsatzsteigerung resultierte aus einem soliden Wachstum in den meisten Schlüsselmärkten der Gruppe, einschließlich Amerika und Asien-Pazifik, was durch ein beeindruckendes Wachstum auf der iberischen Halbinsel verstärkt wurde. Besonders zufrieden zeigte sich Accor mit der Entwicklung in Deutschland.

Negative Entwicklung in Frankreich

Hier stiegen die konsolidierten Umsätze zwischen Juli und September um gute 3%. An den Zuwächsen änderten auch die Buchungsrückgange in München nichts – Reisende mieden die bayrische Landeshauptstadt nach dem blutigen Amoklauf im Juli. Negativ war die Entwicklung in Frankreich (-4,7%). Dem Stammland, und insbesondere Paris, machten mit Blick auf die Hotelbuchungen nach wie vor die Anschläge in der Hauptstadt, aber auch in Nizza zu schaffen.

Für die ersten 9 Monate wies Accor einen Umsatz von 4,1 Mrd € aus, 2% weniger als im Vorjahr. Accor wird in einem ersten Schritt 30% der Anteile an 25hours Hotels erwerben. 25hours ist eine junge Hotelmarke mit 8 Hotels in Hamburg, Frankfurt, Berlin, Wien und Zürich. Fünf weitere Häuser eröffnen in den nächsten 2 Jahren in München, Köln, Düsseldorf, Zürich und Paris. Mit Accor Hotels als langfristigen Partner plant das Unternehmen eine weltweite Expansion.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse