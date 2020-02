Weitere Suchergebnisse zu "Accor":

Hamburg (ots) - Auf den ersten Blick Unternehmen, die unterschiedlicher nichtsein könnten: Europas größter Player im Gastgewerbe, AccorHotels, derBio-Lebensmittelhersteller und -händler Alnatura und der alteingesessenebayerische Familienbetrieb Auto Eder, der in 18 Niederlassungen in und umMünchen und Kempten Neu- und Gebrauchtwagen verkauft. Und doch haben sie einesgemeinsam: In ihrer jeweiligen Branche bieten sie im Hinblick aufUnternehmenskultur, Arbeitsklima und Fairness ein ausgezeichnetes Arbeitsumfeldfür ihre Angestellten. Das zeigt die Studie "Höchste Fairness im Job", die dasInstitut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von FocusMoney durchgeführt hat. Dafür wurden mit einer kombinierten Fragebogen- undSocial-Listening-Analyse die 20.000 größten Unternehmen in Deutschlanduntersucht. Kriterien waren unter anderem die gebotenen Aufstiegs- undWeiterentwicklungsmöglichkeiten, der Anteil weiblicher Führungskräfte und eingerechtes Entlohnungsmodell. 377 Firmen aus 141 Branchen wurden schließlich fürihre überdurchschnittlich guten Arbeitsbedingungen mit einem Siegel für die"Höchste Fairness im Job" ausgezeichnet.Neben Branchenprimus Accor verdienten sich in der Hotellerie auch die AlthoffHotels, die seit 1986 in Deutschland aktiven Best Western Hotels & Resorts undder globale Gigant Marriott ein Siegel. Bei den Lebensmittelherstellern gelanges Coca-Cola, sich noch vor Alnatura platzieren.Bauen bei besten BedingungenWer seine berufliche Zukunft in einem Baumarkt sieht, kann sich guten Gewissensbei einem der vier umsatzstärksten Anbieter in Deutschland bewerben: Die ToomBaumärkte bieten das beste Arbeitsumfeld der Branche, gefolgt von Hagebau, Obiund Bauhaus, die sich ebenfalls für das "Fairness"-Siegel qualifizierten. Werauf der Arbeit Baustoffe nicht verkaufen, sondern lieber damit bauen möchte,findet bei den Fertighaus-Spezialisten der hessischen Bien-Zenker GmbH diebesten Arbeitsbedingungen im Baugewerbe.Gleich drei Firmen, die sich auf Gebäude- und Klimatisierungstechnikspezialisiert haben, wurden für ihre "Höchste Fairness im Job" mit einem Siegelgeehrt: Die bald seit 100 Jahren bestehende Stiebel Eltron GmbH & Co. KG ausHolzminden führt hier das Feld vor Vaillant und Novoferm an.HintergrundinformationenFür die Siegel-Studie "Höchste Fairness im Job" wurden die 20.000 größtenUnternehmen in Deutschland untersucht. Interne Karriere-Aspekte der Betriebe wieAltersstruktur der Belegschaft, Anteil weiblicher Mitarbeiter inFührungspositionen im Verhältnis zu allen weiblichen Mitarbeitern,Aufstiegschancen und gerechte Entlohnung wurden mit einem Fragebogen erfasst.Zusätzlich wurde die Reputation der Unternehmen in den KategorienUnternehmenskultur, Arbeitsklima und Fairness durch eineSocial-Listening-Analyse gemessen. Dazu wurden 438 Millionen öffentlicheOnline-Quellen inklusive Social Media nach Nennungen der untersuchtenUnternehmen im Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis zum 30. November 2019durchsucht und mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz (neuronale Netze)analysiert, den Themenfeldern zugeordnet und einer Sentiment-Analyse im Hinblickauf eine positive, negative oder neutrale Tonalität unterzogen.Die Ergebnisse beider Erhebungen wurden zusammengefasst und branchenspezifischauf einer Skala von 0 bis 100 Punkten abgebildet. Der jeweilige Branchensiegererhält 100 Punkte und setzt damit den Benchmark für alle anderen untersuchtenUnternehmen innerhalb seiner Branche. Mit dem Siegel "Höchste Fairness im Job"wurden 377 der 20.000 untersuchten Unternehmen ausgezeichnet, die imErhebungszeitraum mindestens 20-mal in den Online-Quellen genannt wurden undmindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung ihrer Branche erreichen.IMWF - Institut für Management- und WirtschaftsforschungDas IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass die Ergebnissewissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen für Entscheider in derWirtschaft oftmals nicht die hinreichende Praxisnähe und Relevanz haben. InFolge dessen bleibt die Unterstützung wissenschaftlicher Institutionen durchUnternehmen oftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesemHintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontakte zwischenWissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die an fundierter Aufarbeitungrelevanter Management- und Wirtschaftsthemen interessiert sind.Dieses Netzwerk wird wesentlich durch Wilhelm Alms aufgebaut. Er hat alsehemaliger Vorstandsvorsitzender von Mummert Consulting vielfältige Erfahrungenmit der Umsetzbarkeit von Forschungsergebnissen in der Managementpraxisgesammelt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Brückenschläge zwischenWissenschaft und Wirtschaft zu initiieren.Wenn Sie an diesem Netzwerk partizipieren wollen, freut sich das IMWF über IhreNachricht. Von wissenschaftlichen Partnern wird erwartet, nachweislichpraxisorientierte Forschung leisten zu wollen. Im Gegenzug hierzu obliegt es deneingebundenen Unternehmen, relevante Fragestellungen zu formulieren und dieFreiräume für die Aufarbeitung dieser Themen zu gewährleisten. 