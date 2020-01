Accor Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Accor":

Accor hat sich im 3. Quartal gut entwickelt und den Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4,1% auf 1,05 Mrd € gesteigert. Unbereinigt legte der Umsatz um 10,9% zu. Der Anstieg resultierte aus einem soliden Zuwachs in den meisten Schlüsselmärkten, was durch ein beeindruckendes Wachstum von 9,1% in der Region Asien-Pazifik verstärkt wurde. Wachstumstreiber war dort der Ausbau des Netzwerks und die



