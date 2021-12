Access Advance begrüßt Vivo im HEVC Advance Patent Pool

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Boston (ots/PRNewswire) -Access Advance, ein unabhängiger Lizenzverwalter, gab heute bekannt, dass Vivo Mobile Communication Co, Ltd, ein weltweit führender Smartphone-Hersteller, dem HEVC Advance Patent Pool beigetreten ist. Durch den HEVC Advance Patent Pool erhält Vivo Zugang zu über 16.000 (und mehr) weltweiten Patenten, die für die Implementierung des HEVC/H.265 Videocodec-Standards wichtig sind.„Wir freuen uns sehr, dass Vivo sich für die Teilnahme an unserem HEVC Advance Programm entschieden hat. Der Beitritt von Vivo ist eine weitere wichtige Bestätigung durch einen großen Smartphone-Hersteller und eine große Marke, die den Wert unserer HEVC-Pool-Lizenz unterstreicht", so Peter Moller, CEO von Access Advance. „Mit dem Beitritt von Vivo hat unser HEVC Advance Programm nun eine beträchtliche Mehrheit des Smartphone-Marktes lizenziert, darunter viele der größten Smartphone-Hersteller wie Samsung, Huawei, OPPO und seit kurzem auch Vivo und ZTE. Wir danken Vivo und allen unseren Lizenznehmern und Lizenzgebern für ihre Unterstützung und erwarten in Kürze weitere wichtige Ankündigungen."Informationen zu Access Advance:Access Advance LLC (ehemals HEVC Advance LLC) ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten standardbasierten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus sowohl für Patentinhaber als auch für Patentimplementierer. Access Advance leitet und verwaltet derzeit den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von Patenten, die für die H.265/HEVC-Technologie wesentlich sind, und den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von Patenten, die für die VVC/H.266-Technologie wesentlich sind. Weitere Informationen über Access Advance oder den HEVC Advance Patent Pool finden Sie unter www.accessadvance.com.Kontakt:press@accessadvance.comOriginal-Content von: Access Advance, übermittelt durch news aktuell