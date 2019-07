Accenture eröffnet Customer Experience Center rund um die Zukunft der Mobilität / Neues Center in Stuttgart zeigt neueste, digitale Innovationen der Automobilbranche und des Fahrzeughandels (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Accenture":

Stuttgart (ots) -Accenture hat sein neues Customer Experience Center eröffnet, dasAutomobilhersteller, Händler und Mobilitätsanbieter dabeiunterstützen soll, die Zukunft der Mobilitätsindustrievoranzutreiben.Das neue Customer Experience Center, das vornehmlich auf digitaleund Mixed Reality-Technologien spezialisiert ist, befindet sich aufdem Bosch Areal in Stuttgart. Entwickelt haben es Accenture unddessen Tochterunternehmen Mackevision, die Teil von AccentureInteractive sind, die es zukünftig auch betreiben werden. Mackevisionist Marktführer im Bereich computergenerierter Bild- und immersiverContent-Lösungen und nutzt dafür datenbasierte Visualisierung. DasCustomer Experience Center wird Automobilunternehmen dabeiunterstützen, neue Wachstumsmöglichkeiten im Markt zu identifizierenund die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern.In innovativen Design Thinking-Sessions und Workshops ermöglichtdas Center Automobilherstellern und Händlern, gemeinsam Prototypenund branchenführende Lösungen schnell zu entwickeln. Dabei kommenneueste Innovationen wie Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungenund Connected Car Features zum Einsatz, um Lösungen für diegeschäftlichen Herausforderungen der Branche zu entwickeln. Ziel istes, Mobilitätsanbieter bei der Transformation ihrerGeschäftsaktivitäten zu unterstützen und ihnen mithilfe modernsterCustomer Experience dabei zu helfen, den Bedürfnissen ihrer Kunden imHinblick auf digitale und vernetzte Produkte sowie Dienstleistungengerecht zu werden.Auf 120 Quadratmetern bietet das Center eine Reihe von immersivenShowcases und modernsten Technologien, die zeigen, wie sich digitaleund physische Erlebnisse entlang von Verkaufs- und Serviceprozessenim Automobilbereich einbinden lassen können. Unter anderem erwartetBesucher im Customer Experience Center:- Showcases zur virtuellen und physischen Kundenbindung. DasCenter zeigt, wie die neusten digitalen Technologien genutzt werdenkönnen, um eine nahtlose Customer Experience auf virtueller Ebene zuermögliche, die schon beim Endkunden zu Hause beginnt - zum Beispieldurch die Konfiguration und Visualisierung von Fahrzeugen mit Hilfevon Mixed Reality in einer physikalischen Umgebung.- Digitaler Showroom. Im digitalen Showroom unterstützenAccenture-Experten Kunden dabei, neue und innovative Handelsformatezu entwickeln, die es Endkunden ermöglichen, mit den Produkten derHersteller auf digitaler und physischer Ebene zu interagieren.Beispielsweise kreieren "virtuelle Promotoren" oder "vernetzteTestfahrten" ein nahtloses und reibungslosesOnline-to-Offline-Erlebnis für den Endverbraucher.- Händler-Arbeitsplatz. Dieser Teil des Customer ExperienceCenters ermöglicht es Kunden, sich das Potenzial von Analytikentlang der Customer Journey zunutze zu machen - mit Hilfe eines360°-Blicks auf den Kunden. Durch den Einsatz vonstandortbezogenen Dienstleistungen können Händler das konkreteInteresse von Kunden an bestimmten Produkten der Hersteller imShowroom verfolgen. Mithilfe gezielter Datenaggregation sind sonach dem Verkauf eine personalisierte Kundenkommunikation unddie gezielte Aftermarket-Ansprache möglich."Wir stehen am Anfang einer neuen Ära der Automobilindustrie, inder moderne Mobilitätsservices bisherige Produkte und traditionellesKaufverhalten ablösen", erklärt Axel Schmidt, Senior ManagingDirector und Global Automotive Lead von Accenture. "Unser neuesCustomer Experience Center ermöglicht es Kunden, digitale und MixedReality-Lösungen für ein neues Mobilitäts-Ökosystem zu erleben, ohnedabei die Kundenorientierung aus dem Blick zu verlieren. Ziel ist es,Automobilhersteller bei der Transformation von Kernprozessen,Kundenerlebnissen und Geschäftsmodellen zu unterstützen."Armin Pohl, CEO von Mackevision, ergänzt: "Interaktive undzunehmend personalisierte Lösungen am Point of Sale (PoS) spielen imZeitalter der Digitalisierung eine zentrale Rolle - insbesondere inder Automobilindustrie. Wir kombinieren Inhalte und modernsteTechnologien, um so einzigartige und innovative End-to-End-Lösungenzu entwickeln, die sich klar an den Zielgruppen unserer Kundenorientieren. Besucher erleben so das perfekte Zusammenspiel vondigitalem Content, physischen Exponaten und neuen Produktlösungen."Das Customer Experience Center wird sich zunächst auf dieAutomobilindustrie konzentrieren. Im Laufe der Zeit werden Accentureund Mackevision das Zentrum auch auf andere mobilitätsnahe Branchenwie Reisen, Transport, Einzelhandel und Konsumgüter ausweiten.Über MackevisionMackevision Medien Design GmbH zählt zu den Weltmarktführern fürComputer Generated Imagery (CGI). Dazu gehören die Bereichedatengestützte 3D-Visualisierung, Echtzeitanwendungen, Animation undvisuelle Effekte. Das Unternehmen gestaltet und produziert Bild- undFilminhalte sowie interaktive Anwendungen in High-End-Qualität,entwickelt Technologielösungen zur hochautomatisiertenMedienproduktion und begleitet den gesamten CGI-Prozess von derDatenaufbereitung über die kreative Gestaltung bis zum Endprodukt.Das international aufgestellte Team betreut Großkonzerne,mittelständische Unternehmen und deren Agenturen. Mackevision wurde1994 gegründet und gehört seit 2018 zu Accenture Interactive. Heutearbeiten mehr als 600 Mitarbeiter am Hauptsitz Stuttgart sowie an denStandorten München, Hamburg, Birmingham, Florenz, Detroit, LosAngeles, New York, Peking, Shanghai, Seoul, Tokio und Singapur.Mehr Details unter www.mackevision.comKontaktYoussef ZauaghiAccenture - Automotive & Industrial EquipmentTel.: +49 (0) 175 57 66458E-Mail: youssef.zauaghi@accenture.comwww.accenture.de/presseOriginal-Content von: Accenture, übermittelt durch news aktuell