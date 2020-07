Accenture: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Telenor":

Per 11.07.2020, 06:29 Uhr wird für die Aktie Accenture am Heimatmarkt New York der Kurs von 220.26 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Accenture entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Für die Accenture sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 17 Buc, 5 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Accenture aus dem letzten Monat ist "Hold" (5 Buy, 4 Hold, 1 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Accenture. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 222,86 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 1,18 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 220,26 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Accenture derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 193,52 USD, womit der Kurs der Aktie (220,26 USD) um +13,82 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 200,5 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +9,86 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Accenture mit einer Rendite von 16,69 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 21,57 Prozent. Auch hier liegt Accenture mit 4,88 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Accenture?

Wie wird sich Accenture nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Accenture Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Accenture Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken