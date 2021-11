Accenture Aktie: So kann es weitergehen!

Der Kurs der Aktie Accenture steht am 29.10.2021, 20:38 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 358.46 USD. Der Titel wird der Branche "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Accenture nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Accenture als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 14 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Accenture vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 352,38 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -1,11 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 356,32 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,09 Prozent und liegt damit 0,54 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen, 1,63). Die Accenture-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Technische Analyse: Die Accenture ist mit einem Kurs von 356,32 USD inzwischen +5,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +20,16 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.