Accella Bullet Liner(TM), Entwickler von branchenführenden sprühbare Beschichtungen für LKW, Industrieanlagen und Nutzfahrzeuge, startet internationalen Betrieb

St. Louis (ots/PRNewswire) - Der Marktführer Accella BulletLiner(TM) produziert und vertreibt eine undurchdringliche, sprühbaresElastomer-Beschichtungssystem des Goldstandards in der Branche füralle Arten von Fahrzeugen und Produktanwendungen, mit dem dieLebensdauer von Oberflächen und die Haltbarkeit wertvoller Anlagenund Geräte verbessert werden. Das Unternehmen, das sich aufAnwendungen für kommerzielle und industrielle Transportsystemespezialisiert hat, hat sein Premium-Schutzmittel aus Polyharnstoffbis heute lediglich auf den Märkten in den USA und in Kanadaangeboten. Doch heute teilte Bullet Linder mit, dass es seineTätigkeiten unter der Leitung des neuen Vertriebsleiters für Europabei Intellathane/Bullet Liner Europe und Veteranen in der Branche vonSchutzbeschichtungen Grzegorz Harsze auf Europa ausweiten wirdUnter der Leitung von Harsze wird Bullet Liner zunächst auf denSchlüsselmärkten in west- und osteuropäischen Ländern tätig werdenund sein Geschäft in den nächsten Monaten auf den Nahen Osten,Lateinamerika und Asien ausdehnen. Harsze mit Sitz in Deutschlandverfügt über etwa 10 Jahre Erfahrung im Bereich vonSchutzbeschichtungen aus Polyurethan- und Polyharnstoff. DerUnternehmer hat mehr als 60 Anwendungen und OEMs erstellt undMaster-Applikationsgeräte für Dichtstoffe in ganz Europa eingeführt.Dank seiner tiefgreifenden Erfahrung in dieser Produktkategorie undseines umfassenden, internationalen Netzwerks ist er ein Eckpfeilerfür die globale Vertriebs- und Marketinginitiative für die MarkeBullet Liner."Bullet Liner ist jetzt bereit, seine sprühbarePremium-Elastomer-Technologie auf der Innovations- undAkzeptanzleiter eine Stufe nach oben zu bringen", erklärt GrzegorszHarsze, der neue Vertriebsleiter Europa für BulletLiner/Intellathane. "Unsere robuste, konsistente undwettbewerbsfähige Elastomer-Beschichtungstechnologie ist die Nummer 1in der Branche. Wir sind uns sicher, dass die Branche mit derEinführung unserer Produkte in einer neuen Generation von Kunden undneuen internationalen Produkten verstehen wird, warum unserepatentierten Polyharnstoff-Beschichtungen für den besten Schutz aufdem Markt sorgen. Ich freue mich, dass ich dabei bin und blickezuversichtlich in die Zukunft der Marke Bullet Liner."Jede industrielle und kommerzielle Umgebung, in derLastkraftfahrzeuge oder schwere Anlagen zum Einsatz kommen, ist mitBullet Liner wesentlich besser geschützt und bringt so deutlichbessere Leistung. Die ausgereifte Technologie derPolyharnstoff-Beschichtungen von Bullet Liner schütztAußenoberflächen selbst unter extremen Temperaturen und den härtestenWetterbedingungen vor vorzeitigem Verfall. So bleiben "BulletLiner"-Fahrzeuge über lange Zeit frei von Kratzern, Abnutzung undLöchern.Bullet Liner findet umfassende Anwendung in industriellenTransportausrüstungen (und anderen Fahrzeugen und Geräten z. B. imBergbau, in der Landwirtschaft, in der Abfallverwaltung und imBaugewerbe) sowie bei Zugmaschinen, Lieferwagen, wertvollenWerkzeugen, Lagersystemen und anderen Versorgungskomponenten, die voneiner höchst robusten "rutschfesten" Außenversiegelung profitieren.So kommt Bullet Liner zwar bereits umfassend bei Nutzfahrzeugen zumEinsatz, verfügt aber auch über fast endlose Einsatzmöglichkeiten fürandere Produkte. Die sprühbare Beschichtung von Bullet Liner eignetsich z. B. auch ideal in der Baubranche für Terrassen, Fundamente,tragende Wände und Dächer. Bullet Liner kann für industrielleAnwendungen wie Außenrohre, Wassertanks, Rohrleitungen, Außenteiche,Behälter usw. verwendet werden. Darüber hinaus lässt sich mit BulletLiner eine Beschichtung herstellen, die selbst auf feuchtenOberflächen für Trittsicherheit sorgt, womit das Produkt sich auchideal für Schiffsausstattungen und Schiffsdecks eignet. Mit BulletLiner können Betreiber ihre Investitionen in Mitarbeiter, Produkteund Fahrzeuge besser vor teuren Schäden und Personalausfällenschützen.Die Technologie bietet folgende Vorteile:- Eine robuste und dennoch ansprechende Polyharnstoff-Beschichtung,die eine fast unzerstörbare Schutzbarriere darstellt;- Eine wissenschaftlich ausgereifte und lichtbeständigeFarbabstimmung für die perfekte, fabrikneue Optik;- Ein hoch zugfestes Material, das erstklassigen Schutz bietet unddamit die Lebensdauer von Fahrzeugen um mehrere Jahre verlängertund den Wiederkaufswert steigert; und- Hohen Schutz von anderen Fahrzeugbereichen wie Räder, Schutzbleche,Laufplanken, Stoßdämpfer, Lichtleisten, Ladeflächen und vielenmehr.Bullet Liner wurde 2015 von der Abteilung für Polyurethan-Systemevon Accella Performance Materials übernommen und basiert auf einerüber Jahrzehnte bewährten technologischen Grundlage. Bullet Linerwurde von Burtin Polymer Labs - einem Team, das die Grundlagen derBranche der Sprühbeschichtungen gelegt hat - gegründet und wurzeltdamit in einem langen Erbe von Innovation und Einfallsreichtum. Heutebringt das Unternehmen bereits die 4. Generation von Innovationen aufden Markt und verfügt über eine umfassende F&E-Abteilung, mit der eshöchst robuste Polyharnstoff-Schutzmittel für alle Märkte produziert.Weitere Informationen finden Sie unter www.BulletLiner.com.Accella Bullet Liner(TM) befindet sich im Eigentum von CarlisleConstruction Materials, einer Marke von Carlisle Companies.