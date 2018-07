Acadian Timber: Diese Infos sollten Sie kennen!

Per 23.07.2018 wird für die Aktie Acadian Timber am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 19,98 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Waldprodukte".Die Aussichten für Acadian Timber haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt Acadian Timber damit 7,03 Prozent über dem Durchschnitt (4,89 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Forest & Paper Products" beträgt 4,89 Prozent. Acadian Timber liegt aktuell 7,03 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

