Acadia Realty Trust: Das ist mal eine Nummer!

Für die Aktie Acadia Realty Trust wird am 16.03.2020, 11:04 Uhr, ein Kurs von 19.19 USD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Acadia Realty Trust auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Acadia Realty Trust hat mit einer Dividendenrendite von 6,04 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (4.23%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der ""-Branche beträgt +1,82. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Acadia Realty Trust-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Acadia Realty Trust von 19,19 USD ist mit -28,66 Prozent Entfernung vom GD200 (26,9 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 24,59 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -21,96 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Acadia Realty Trust-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Acadia Realty Trust. Es gab insgesamt neun positive und ein negative Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Acadia Realty Trust daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Acadia Realty Trust von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.