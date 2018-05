Acadia Pharma Aktie: Noch keine Entspannung in Sicht!

Für Acadia Pharmaceuticals sind es heuer äußerst schwierige Tage an der Börse. Durch die Ankündigung von US-Behörden, ein Medikament erneut prüfen zu wollen, ist die Aktie des Unternehmens schwer unter Druck geraten. In den letzten Tagen ist aber immerhin wieder eine leicht positive Tendenz zu erkennen. Ein Plus von 4,24 Prozent am Dienstag sieht auf den ersten Blick sogar sehr gut ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.