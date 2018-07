Acadia Healthcare: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Kurs der Aktie Acadia Healthcare stand am 25.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 43,77 USD. Der Titel wird der Branche "Gesundheitseinrichtungen" zugerechnet.Die Aussichten für Acadia Healthcare haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Acadia Healthcare mit einem Wert von 19,95 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Health Care Facilities & Svcs" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 62,67 , womit sich ein Abstand von 68 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

Weiterlesen...