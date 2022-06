Acacia Pharma Group-Aktie: Inkrafttreten des Vergleichsplans!

Acacia Pharma Group PLC (die "Gesellschaft" oder "Acacia") und Eagle Pharmaceuticals, Inc. ("Eagle") freuen sich, im Zusammenhang mit der empfohlenen Übernahme von Acacia durch Eagle im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Scheme of Arrangement gemäß Teil 26 des Companies Act 2006 (das "Scheme") bekannt zu geben, dass das Scheme heute nach Übermittlung der gerichtlichen Verfügung an den Registrar of Companies im… Hier weiterlesen