Acacia Mining: Alles im Griff?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Acacia Mining unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Gold". Die Acacia Mining-Aktie notierte am 24.09.2018 mit 128,9 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Nach einem bewährten Schema haben wir Acacia Mining auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Acacia Mining von 128,9 GBP ist mit -9,03 Prozent Entfernung vom GD200 (141,69 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 113,57 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +13,5 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Acacia Mining-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Acacia Mining. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 5,95 und liegt mit 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metals & Mining) von 30,35. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Acacia Mining auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.