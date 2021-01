Acacia Communications Aktien: Cisco-Deal!

Die Aktien von Acacia Communications, Inc. (NASDAQ:ACIA) erholten sich am Donnerstag, nachdem ein kurzer Rechtsstreit mit Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO) beigelegt wurde und die beiden Seiten eine Fusionsvereinbarung getroffen haben.

Was geschah

Acacia sagte letzte Woche, dass es die Fusionsvereinbarung mit Cisco kündigt, nachdem der Deal nicht vor einer Frist am 8. Januar von den chinesischen Behörden genehmigt wurde.

Cisco widersprach dem und ...



