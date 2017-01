Abzocke über den Wolken: Wie Airlines bei den Nebenkosten abkassieren / Schnäppchen werden plötzlich teuer - refund.me präsentiert den Überblick

Potsdam (ots) - Billigflieger locken mit Angeboten, die scheinbarunschlagbar sind. Doch Schnäppchen können sehr schnell teuer werden,wenn Passagiere nicht auf die Nebenkosten achten. BeliebteEinnahmequellen sind Sitzplatzwahl, Beförderung von Reisegepäck,Essen und Getränke, Bezahlung mit Kreditkarte oder hoheUmbuchungsgebühren.Service für die Urlaubsplanung - refund.me Nebenkosten-Monitorrefund.me, der internationale Dienstleister für Fluggastrechte,erleichtert nun durch den ersten europaweiten Vergleich die Qual derWahl bei der Flugbuchung. Hier finden Sie die Nebenkosten derwichtigsten Airlines aller 28 EU-Staaten:https://www.refund.me/de/flugnebenkosten/"Billigflieger sind nur bei der Buchung von 'Flug pur' wirklichgünstig. Der Vergleich aller Nebenkosten lohnt sich immer und kannmehrere hundert Euro sparen", erklärt Eve Büchner, die Gründerin vonrefund.meGrundpreis kann sich verdoppelnDer Grundpreis eines Fluges kann sich durch diese Nebenleistungenbei Billigfliegern bis zu verdoppeln. So kann eine vierköpfigeFamilie beispielsweise für 500 Euro mit Billigairlines vonDeutschland nach Mallorca und retour fliegen. Kosten für Gepäck,Sitzplätze, Bordverpflegung und Kreditkartengebühren machen den Flugaber doppelt so teuer.Achtung bei Bezahlung mit KreditkarteAirlines sind zwar verpflichtet, mindestens eine kostenloseZahlungsmöglichkeit anzubieten. Für die meistens bevorzugte Bezahlungmit Kreditkarte können aber hohe Gebühren anfallen. Bei Air Berlinetwa sind das bis zu 18 EUR pro Person und pro Flug. Fliegt einevierköpfige Familie, so sind das für Hin- und Rückflug beachtliche144 EUR.Über refund.meAls globaler Dienstleister unterstützt das 2012 von Eve Büchnergegründete Unternehmen refund.me (https://refund.me/) Flugpassagiereund Geschäftsreisende bei der Durchsetzung ihrer Flugausfälle,https://www.refund.me/de/flugverspaetung/, verpasste Anschlussflügeund Umbuchungen entsprechend der EU Verordnung (EG) 261/2004.Pressekontakt:press@refund.me0172 905 18 69Original-Content von: refund.me, übermittelt durch news aktuell