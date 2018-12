Finanztrends Video zu



Schwanewede bei Bremen (ots) -Das deutsche Trinkflaschen Start-Up JuNiki's Double Neck begründetam 29.12.2018 den "JuNiki's Internationalen Tag der nachhaltigenTrinkflasche". Hintergrund: Weltweit werden über eine MillionPET-Einweg-Flaschen pro Minute verkauft - mit steigender Tendenz.Jeder Einzelne kann etwas dagegen tun: Mit dem Vorsatz für 2019,öfter auf Einweggetränke in PET-Flaschen zu verzichten und liebereigene, frische und gesunde Getränke mitzunehmen, für die eigeneGesundheit und für unser aller Umwelt. JuNiki's hilft dabei, dennJuNiki's hat die vielseitigste und alltagstauglichste Trinkflaschemit den 8 Vorteilen entwickelt. Los geht es am 29.12. mit einerAbwrackprämie für alte oder als untauglich empfundene Trinkflaschen.Für die kommenden Wochen sind weitere Aktionen geplant."Auf PET-Flaschen für unterwegs zu verzichten, ist eigentlich ganzeinfach, und eigene Getränke wie aromatisiertes Wasser oder Tee sindauch viel besser für die eigene Gesundheit als überzuckerteindustriell gefertigte Getränke", so Dr. Christian Kehlenbeck,Gründer von JuNiki's und Erfinder der gleichnamigen Trinkflasche"vorausgesetzt, man hat eine wirklich vielseitige undalltagstaugliche Trinkflasche zur Hand. Viele Menschen haben jedochschlechte Erfahrungen mit herkömmlichen Trinkflaschen gemacht undbevorzugen daher weiterhin oder wieder PET-Einwegflaschen, ausGründen der Bequemlichkeit. Und genau hier setzen wir jetzt an,beginnend mit unserer - staatlich nicht geförderten - Abwrackprämiefür unzureichende Trinkflaschen zum günstigen Erwerb einer OriginalJuNiki's Trinkflasche. In den kommenden Wochen planen wir weitereAktionen, in dem wir an verschiedenen Stellen fragen werden: "Was istDein Beitrag?""Wer als Privatperson an der JuNiki's Aktion "Abwrackprämie fürunzureichende Trinkflaschen" teilnehmen möchte, sendet einfach einFoto seiner als unzureichend für den täglichen Einsatz empfundenenalten Trinkflasche bis zum 6.1.2019 per Email anabwrack-aktion-2019@junikis.de - gemeinsam mit einer kurzen Notiz,was an der alten Trinkflasche bemängelt wird. Als Austausch versendetJuNiki's einen auf www.junikis.de einlösbaren Rabatt-Gutschein zumKauf einer neuen umweltfreundlichen JuNiki's Trinkflasche, und zwarin Höhe von 10 EUR für eine JuNiki's Kindertrinkflasche aus Tritan byEastman, oder in Höhe von 20 EUR für eine JuNiki's Trinkflasche ausVakuum-isolierten Edelstahl. Die Aktion ist auf 1.000 Gutscheinebegrenzt, sollten mehr als 1.000 Einsendungen erfolgen, entscheidetdie Reihenfolge der eingehenden Emails.Über JuNiki'sJuNiki's ist das innovative Trinkflaschen-Start-Up aus Schwanewedebei Bremen, gegründet 2017 von Dr. Christian Kehlenbeck. Basierendauf seinen schlechten Erfahrungen mit Kindertrinkflaschen für seineTöchter hat Dr. Kehlenbeck die nachhaltige, wiederverwendbareTrinkflasche neu erfunden. Das innovative und zugleichunkonventionelle Design der international zum Patent angemeldetenJuNiki's Trinkflasche besteht aus einem Weithalsflaschenkörper inKombination mit einem Deckel mit zwei unterschiedlich großen, schrägangeordneten Öffnungen. Hierdurch werden die vielen Nachteileherkömmlicher Trinkflaschenmodelle vermieden, und es entsteht dievielseitigste und vor allem alltagstauglichste Trinkflasche mit 8besonderen Vorteilen. Diese neue Art von Flasche unterstützt JuNiki'sMission, den Menschen eine wirklich brauchbare Trinkflasche für ihreeigenen Getränke an die Hand zu geben, damit diese ihr eigenesLieblingsgetränk immer mitnehmen können und gerne und öfter aufPET-Einwegflaschen verzichten.JuNiki's Trinkflaschen sind - je nach persönlicher Vorliebe undEinsatzzweck - aus Vakuum-isolierten Edelstahl, aus Borosilikatglassowie aus Tritan by Eastman gefertigt und weltweit verfügbar. Fürweitere Informationen zu JuNiki's besuchen Sie bittehttps://www.JuNikis.de.Pressekontakt:Dr. Christian KehlenbeckCEO & FounderJuNiki´s Double Neck GmbHLeibnizstr. 7828790 SchwanewedePresse@junikis.deInternet: www.junikis.deOriginal-Content von: JuNiki´s Double Neck GmbH, übermittelt durch news aktuell