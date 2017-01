Abwintern im Fräulein Fritz - Radiokonzert mit der Antilopen Gang (FOTO)

Berlin (ots) -Berlin im Winter: eisig, grau und ungemütlich? Fritz vom rbbbibbert sich gemeinsam mit Hörerinnen und Hörern durch die kalteJahreszeit. Unter dem Hashtag #abwintern veranstaltet Fritz abMontag, 16. Januar 2017, fünf Wochen lang Events im Fräulein Fritz,die man für Geld nicht kaufen kann: Ob Radiokonzert, Lesung,Filmabend oder Trommelkurs - Karten für diese exklusiven Events gibtes nur bei Fritz zu gewinnen. Die Gewinner des NMA 2015: AntilopenGang. Vier Typen in Siegerpose. (Foto: rbb/Stephan Flad) 2015 gewanndie Antilopen Gang den New Music Award der jungen ARD-Radioprogramme.Zum Auftakt von #abwintern gibt die Antilopen Gang am Freitag, 20.Januar, ein besonderes Radiokonzert im Musik und Frieden, dem Clubdirekt unter dem Fritz-Studio in Kreuzberg. Die Jungs aus Aachen undDüsseldorf stellen in der Record-Release-Show ihr neues Album"Anarchie und Alltag" vor, das an diesem Tag erscheint. GlücklicheGewinner von Fritz und geladene Gäste der Band dürfen live beimRadiokonzert dabei sein. Alle anderen hören Radio: Fritz überträgtdas Set ab 20.00 Uhr live im Programm. Vor dem Konzert versuchen sichdie Rapper als Radiomacher am Mikrofon und gestalten im FräuleinFritz von 19.00 bis 20.00 Uhr das Fritz-Programm.In den kommenden Wochen wintert Fritz außerdem mit Autorin Ronjavon Rönne, den österreichischen Indierockern von Bilderbuch undBerlinale-Shootingstar Louis Hofmann im Fräulein Fritz ab.Mehr Informationen über die einzelnen Events gibt es unterfritz.de/abwintern und natürlich im Radio.Pressekontakt:Stefanie TannertTel 030 / 97 99 3 - 12 110stefanie.tannert@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell