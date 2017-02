Abwicklung bei Strauss Innovation: 17 Filialen bereits geschlossen

DÜSSELDORF/LANGENFELD (dpa-AFX) - Bei der insolventen Warenhauskette Strauss Innovation läuft die Abwicklung: 17 der 57 Filialen seien bereits geschlossen, sagte ein Sprecher des Insolvenzverwalters Dirk Andres am Mittwoch auf Nachfrage.



Der Schwerpunkt liege dabei mit 9 Filialen in Nordrhein-Westfalen, zwei Häuser schlossen in Berlin. In den übrigen Filialen laufe der Abverkauf. Bis spätestens Ende Februar sollen die 57 Filialen und die Verwaltung in Langenfeld bei Düsseldorf geschlossen werden.

Die 670-köpfige Belegschaft hat betriebsbedingte Kündigungen erhalten. Es sei ein Sozialplan verhandelt worden, sagte der Sprecher. Zu den Inhalten und möglichen Abfindungen könne er sich nicht äußern. Strauss hatte Ende September 2016 Insolvenzantrag gestellt, es war bereits der dritte Insolvenzantrag seit 2014. Anfang Dezember vergangenen Jahres hatte das Amtsgericht Düsseldorf das Insolvenzverfahren eröffnet.

Die über 100 Jahre alte Traditions-Warenhauskette leidet seit Jahren an Umsatzrückgängen. Für ihr bunt gemischtes Sortiment von Kleidung über Geschenke bis zu Lebensmitteln gibt es offenbar nicht mehr genug Kunden.