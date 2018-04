Abwickler von Lebensversicherungen verwalten 1,6 Milliarden Euro

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Versicherungen haben bereits in großem Stil Lebensversicherungsverträge an Abwicklungsgesellschaften verkauft. Die verdienten Bruttobeiträge der seit 2013 übertragenen sechs Bestände lagen im Geschäftsjahr 2016 bei insgesamt 1,6 Milliarden Euro, wie der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Das sind 1,9 Prozent der Gesamtbeiträge der Branche, wie es in der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP heißt.

"Man muss davon ausgehen, dass das erst der Anfang ist", sagt der FDP-Politiker Frank Schäffler. Bereits neun Lebensversicherer haben das Neugeschäft mit klassischen Kapitallebensversicherungen eingestellt. "Viele werden erwägen, ihre Altverträge zu verkaufen", so Schäffler. Er fordert einen besseren Schutz betroffener Kunden. Die Bundesregierung plant offenbar keine Neuregulierung für die sogenannten Run-off-Gesellschaften. Die Kunden seien durch die "geltenden gesetzlichen Anforderungen geschützt", heißt es in der Antwort auf die Kleine Anfrage. Ende 2016 befanden sich 53,5 Millionen klassische Kapitallebensversicherungen mit einem laufenden Beitrag in Höhe von 37,6 Milliarden Euro im Bestand der Branche.

