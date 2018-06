Abwertung der Altenpflege verhindern / ASB kritisiert die geplante Ausbildungsverordnung für Pflegeberufe (FOTO)

Berlin (ots) -Die von der Bundesregierung vorgelegte Ausbildungs- undPrüfungsverordnung für die Pflegeberufe steht morgen auf derTagesordnung des Deutschen Bundestages. Aus diesem Grund appelliertder Arbeiter-Samariter-Bund an die Abgeordneten aller Fraktionen, denVerordnungsentwurf in der jetzigen Fassung nicht zu verabschieden,sondern auf eine Überarbeitung hinzuwirken, die ein einheitlichesAusbildungsniveau für alle Pflegeberufe vorsieht."Ziel der Ausbildungsreform in der Pflege sollte es sein, denAltenpflegeberuf aufzuwerten und das Qualifikationsniveau in derAltenpflege anzuheben", macht ASB-Bundesvorsitzender KnutFleckenstein MdEP deutlich. Dem werde laut Fleckenstein der aktuelleEntwurf aber nicht gerecht - vielmehr sehe der kurzfristig geänderteEntwurf für die spezialisierte Altenpflegeausbildung im drittenAusbildungsjahr deutlich geringwertigere Kompetenzen als für diegeneralistische Ausbildung als Pflegefachmann/-frau vor."Eine Gleichwertigkeit zwischen den Pflegeberufen, für die der ASBsich stets eingesetzt hat, und die im Übrigen ein wichtiger Faktorfür eine gleiche Bezahlung aller Pflegekräfte ist, ist damit nichtmehr gegeben", erklärt Fleckenstein. Zu befürchten sei vor allem,dass der Altenpflegeberuf mit dem Absenken der Ausbildungsinhalte denhohen Anforderungen, welche die Pflege hochaltriger Menschen mitkomplexen Krankheitsverläufen und Mehrfacherkrankungen mit sichbringe, nicht gerecht werde. In diesem Zusammenhang weist derASB-Bundesvorsitzende darauf hin, dass der Altenpflegeberuf infolgeeiner geringwertigeren Ausbildung zudem an Attraktivität verlierenwerde, anstatt junge Menschen für diesen gesellschaftlich sowichtigen Bereich zu gewinnen. "Der vorliegende Entwurf einerAusbildungsverordnung ist damit angesichts des dramatischen Mangelsan Fachkräften in der Altenpflege das falsche Signal", soFleckenstein abschließend.Pressekontakt:Hilke VollmerLeiterin der Stabsstelle Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Tel: 030/ 2325786-122Mobil: 0172/ 2620597Email: h.vollmer@asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell