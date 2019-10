Abu Dhabi gibt die Gründung der weltweit ersten KI-Universität für Absolventenbekannt

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Abu Dhabi gab heute die Gründungder Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI)bekannt, der ersten forschungsbasierten KI-Universität fürAbsolventen. MBZUAI wird es Absolventen, Unternehmen und Regierungenermöglichen, die künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln.Die Universität ist nach Seiner Hoheit, Scheich Mohamed bin ZayedAl Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und stellvertretenderOberbefehlshaber der Streitkräfte der VAE, benannt, der sich seitlangem für die Entwicklung des Humankapitals der VAE durch Wissen undwissenschaftliches Denken einsetzt, um die Nation in die Zukunft zuführen. MBZUAI wird ein neues Modell für Wissenschaft und Forschungim Bereich der KI einführen, das Studenten und Dozenten Zugang zueinigen der weltweit fortschrittlichsten KI-Systemen bietet, um ihrPotenzial für wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung zuentfalten.Seine Exzellenz, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, VAE Minister of State,der zum Vorsitzenden des Kuratoriums der MBZUAI ernannt wurde und dieGründung der Universität anführte, meinte dazu: "Die Mohamed binZayed University of Artificial Intelligence ist eine offene Einladungvon Abu Dhabi an die Welt, das volle Potenzial der KI zu entfalten.""Die Universität wird das Studienfach KI in den Vordergrundstellen, indem sie kreative Pioniere heranbildet und befähigt, uns ineine neu KI-Ära zu führen", fügte er hinzu.Experten aus der ganzen Welt wurden für das Kuratorium derUniversität ausgewählt, darunter: Interim President, Professor SirMichael Brady, Professor of Oncological Imaging an der University ofOxford, GB; Professor Anil K. Jain, University DistinguishedProfessor an der Michigan State University, USA; Professor AndrewChi-Chih Yao, Dean of the Institute for Interdisciplinary InformationSciences der Tsinghua University, Beijing, China; Dr. Kai-Fu Lee,Technology Executive and Venture Capitalist mit Sitz in Beijing,China; Professor Daniela Rus, Director of Massachusetts Institute ofTechnology (MIT) Computer Science and Artificial IntelligenceLaboratory (CSAIL), USA, und Peng Xiao, CEO von Group 42.In den nächsten zehn Jahren wird KI voraussichtlich einentransformatorischen Einfluss auf die Weltwirtschaft haben. Expertengehen davon aus, dass KI bis 2030 fast 16 Billionen Dollar zurWeltwirtschaft[1] beitragen und fast 14 % des BIP[2] der VAEausmachen könnte.Professor Sir Michael Brady, Interim President der MBZUAI, meintedazu: "Wir sind jetzt an einem Wendepunkt in der weit verbreitetenAnwendung fortschrittlicher Intelligenz angelangt. Diese Entwicklungschafft unter anderem spannende neue Karrieremöglichkeiten in fastallen Bereichen der Gesellschaft. Bei MBZUAI werden wir die Studentendabei unterstützt, diese Möglichkeiten zu nutzen und ihren Beitragzur KI global zu erweitern."Die Universität bietet Master of Science (MSc)- undPhD-Level-Programme in Schlüsselbereichen der KI, nämlich MachineLearning, Computer Vision und Natural Language Processing, an. Allezugelassenen Studenten erhalten ein Vollstipendium, monatlicheZulagen, Krankenversicherung und Unterkunft.Studenten eines Magisterstudiengangs können sich jetzt bei derMBZUAI auf der Website der Universität bewerben. Die erste Klassebeginnt im September 2020 mit Kursen auf dem MBZUAI-Campus in MasdarCity.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mbzuai.ac.ae.[1] pwc (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.pwc.com_gx_en_issues_data-2Dand-2Danalytics_publications_artificial-2Dintelligence-2Dstudy.html&d=DwMGaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=1fcYVKdJRr5HGoFBzH87nGBJVdqsXQjpn9Ulp1lifFk&m=8SnjJlwypOqA0-TGl0e8LU0nRU8cDU_-QZrGW5ByfyU&s=GTFktpkH2JZB9dJZIwzW2Nmnmr_dawEwvHeq8YKykVA&e=)[2] pwc (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.pwc.com_m1_en_media-2Dcentre_2018_ai-2Dto-2Dcontribute-2D320-2Dbillion-2Dmiddle-2Deast-2Dgdp.html&d=DwMGaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=1fcYVKdJRr5HGoFBzH87nGBJVdqsXQjpn9Ulp1lifFk&m=8SnjJlwypOqA0-TGl0e8LU0nRU8cDU_-QZrGW5ByfyU&s=-VPvNyvLLJVcheWCM-YwsJHBgF5TQwVFG1HbGSL-Mto&e=)Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1011942/MBZUAI_Launch.jpgPressekontakt:Tanu Chopratanu.chopra@bcw-global.com+971-4-4507-710Original-Content von: Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence, übermittelt durch news aktuell