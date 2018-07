"Abtreibung Geschichte machen" - Pro Life Tour 2018 erstmals von Deutschland nach Österreich

Zahlreiche Würdenträger begrüßen Tour von München nachSalzburgSalzburg/München (ots) - Am 4. August startet die Jugend für dasLeben Deutschland gemeinsam mit der Jugend für das Leben Österreichihre diesjährige Pro Life Tour in München mit dem Zielort Salzburg.Zu Fuß legen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 200 Kilometerzurück. Zahlreiche öffentliche Veranstaltungen, Vorträge undAktionsdemos runden das Programm ab. "Abtreibung Geschichte machen" -unter diesem Motto treten die Teilnehmer dieser großartigenSommeraktion für ihr Herzensanliegen ein - Frauen imSchwangerschaftskonflikt und deren Kinder.Zwtl.: Ja zum Leben, Nein zur Abtreibung in unserer Gesellschaft"Fast jedes vierte Kind wird in unserer Gesellschaft abgetrieben.Viele Mütter wünschen sich keine Abtreibung, sondern einfach Hilfe,die ihnen ermöglicht, ihr Kind auf die Welt zu bringen.", soMyroslava Mashkarynets, Pressesprecherin von Jugend für das Leben."Zurzeit läuft in Österreich die parlamentarische Bürgerinitiative#fairändern. Diese fordert Hilfe und Unterstützung für Frauen imSchwangerschaftskonflikt. Das würde wirkungsvoll dieAbtreibungszahlen in Österreich reduzieren. "In Deutschland brauchtes ähnliche Initiativen, um schwangeren Frauen und ihren Kindern imSchwangerschaftskonflikt zu helfen.", so Mashkarynets weiter.Zwtl.: Zahlreiche Unterstützung von kirchlichen Würdenträgern ausDeutschland und ÖsterreichBereits im Vorfeld der Tour haben zahlreiche Bischöfe undMitarbeiter der katholischen und evangelischen Kirche das Anliegender Tour durch Grußworte bestätigt. Jugendbischof Oster aus Passaudankt den Teilnehmern für ihren "offensichtlichen Einsatz für denunbedingten Schutz des menschlichen Lebens". Ebenso unterstützenErzbischof Burger (Freiburg), Bischof Zdarsa (Augsburg), ErzbischofLackner (Salzburg) und Weihbischof Schwaderlapp aus Köln die Tour.Zur letztjährigen Pro Life Tour 2017 sendete Papst Franziskus einGrußwort.Auf evangelischer Seite befürworteten das Anliegen Ekkehart Vetter(erster Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz), Bischofi.R. Prof. Wilckens und der Theologe Parzany, Vorsitzender desNetzwerks Bibel und Bekenntnis.Zwtl.: Anmeldung noch bis 27. Juli möglichDie Jugendlichen marschieren bei ihrer Tour in Tagesetappen vonMünchen über Altötting nach Salzburg. Anmeldungen (auch tageweise)sind noch bis zum 27. Juli über die Website unter[www.jugendfuerdasleben.org/plt] (https://jugendfuerdasleben.at/plt/)möglich."Abtreibung Geschichte [machen](https://www.ots.at/redirect/jugendfuerdasleben14)" - Pro Life Tour2018 erstmals von Deutschland nach ÖsterreichRückfragehinweis:Jugend für das LebenMyroslava MashkarynetsPressesprecherin06603958239presse@jugendfuerdasleben.atwww.jugendfuerdasleben.atStarhembergstr. 66/204020 LinzDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/511/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Jugend für das Leben, übermittelt durch news aktuell