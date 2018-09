"Absurde Situation": Rechtliche Risiken für Unternehmen oft größer als Betriebsgefahren / Aon veröffentlicht Report über den deutschen Versicherungsmarkt 2018

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Hamburg (ots) - Die Risiken für Unternehmen ändern sichdramatisch. "Früher hatte man Angst davor, dass ein Feuer ausbricht.Heute hat man Angst vor Post vom Rechtsanwalt", sagt HartmuthKremer-Jensen, Chief Broking Officer des globalen Beratungs- undDienstleistungsunternehmens Aon, bei der Vorstellung eines aktuellenReports über den deutschen Versicherungsmarkt(http://aon.de/marktreport)."Datenschutz-Grundverordnung, Regulierungen, die zu hohenHaftpflichtrisiken führen, Sammelklagen bald auch in Deutschland: FürUnternehmen und ihre Manager wird das Arbeiten zum Spießrutenlauf",sagt Kremer-Jensen. Die aktuelle Entwicklung liefere Anlass zurSorge, weil sich manche Paragrafen lähmend auf das Tagesgeschäftauswirken würden. "Angesichts der zahlreichen rechtlichenAnforderungen, die zeitgleich auf die Manager niederprasseln, wird invielen Firmen für das eigentliche Kerngeschäft nur das Nötigstegetan", so der Aon-Experte.Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sei ein gutes Beispieldafür. Deutschland hätte mit seinem Datenschutzgesetz bereits einegut funktionierende Grundlage für Verbraucher und Unternehmengeschaffen. Die Standards seien so hoch gewesen, dass sich die EU mitder Datenschutz-Grundverordnung sogar weitgehend daran orientierthabe. Trotzdem seien viele deutsche Unternehmen bis heute noch mitder Umsetzung der DSGVO-Anforderungen beschäftigt.Die nächste Branche, die durch eine rechtliche Änderung vorHerausforderungen gestellt werde, sei die Automobilindustrie.Kremer-Jensen: "Wenn ab 1. November Musterfeststellungsklagen inDeutschland möglich sind, müssen sich die Autohersteller aufgrund desAbgasskandals auf Sammelklagen einstellen." Insgesamt erlebeDeutschland in diesem Jahr die "absurde Situation, dass dierechtlichen Risiken in einigen Unternehmen größer sind als dieBetriebsgefahren."Hier geht's zum Marktreport von Aon, in dem aufgezeigt wird,welche weiteren Folgen das für Unternehmen und ihrenVersicherungsschutz hat: http://aon.de/marktreport.Über AonAon ist ein führendes globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen, das eine breite Palette von Lösungen zuden Themen Risiko, Altersversorgung, Mitarbeiterentwicklung undGesundheit anbietet. Weltweit arbeiten für Aon 50.000 Mitarbeiter in120 Ländern. In Deutschland sind rund 1.700 Mitarbeiter an elfStandorten für das Unternehmen tätig. Die Deutschlandzentrale ist inHamburg. Weitere Information über Aon gibt es unter www.aon.com. Mehrüber Aon in Deutschland erfahren Sie unter www.aon.de. Unterwww.aon.com/manutd können Sie sich über die globale Partnerschaftzwischen Aon und Manchester United informieren.Pressekontakt:Aon Holding Deutschland GmbHSenior Corporate Communications ManagerVolker BitzerTel.: +49 (0)40 36 05 34 89E-Mail: Volker.Bitzer@aon.dewww.aon.de/presseOriginal-Content von: Aon Holding Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell